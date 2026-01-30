Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a Dani García más allá del chef

Dani García heredó su pasión por la cocina de su familia, a pesar de que estos siempre le animaron a coger otro camino. Su madre siempre le animó a que estudiara otra cosa por miedo, pero su esfuerzo y talento le llevaron a convertirse en uno de los chefs más grandes del mundo.

En el año 2018, el restaurante de Dani García ya contaba con tres Estrellas Michelín y su nombre era un referente en la cocina. Sin embargo, el chef siempre quiso darle más importancia a la diversidad que a los premios, por lo que decidió tomar una decisión que le cambió la vida.

Tan solo unas semanas después de recibir la tercera Estrella Michelín, cerró el restaurante para hacer una cocina que se acercara más a la gente y poder pasar más tiempo con su familia. Un camino en el que da un paso más, publicando un libro de recetas para todos los públicos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde en Y ahora Sonsoles!