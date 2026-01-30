Antena3
Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

El programa presentado por Sonsoles Ónega que se emite por las tardes en Antena 3, después de Sueños de libertad, acumula un 10,4% de share y una media de 880.000 espectadores.

Y ahora Sonsoles crece en el mes de enero en cuota y seguidores respecto a diciembre, siendo de nuevo el magacín más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor sobre el que aumenta la ventaja a más de1,7 puntos.

El programa presentado por Sonsoles Ónega, cada día es visto por más de 4 millones de espectadores únicos y ha conseguido cerrar el primer mes de este 2026 con un 10,4% de share de media y 880.000 espectadores.

Antena 3 continúa un mes más como la televisión líder con un 12,9% de cuota, además de crecer respecto a hace un año y de encadenar ya año y medio de liderazgo absoluto e ininterrumpido. Una vez más, su dominio resulta incuestionable tanto frente al resto de cadenas como en el número de jornadas lideradas, al imponerse en cerca del 70% de los días de enero, con 20 de las 29 jornadas del mes.

La cadena se mantiene imbatible en el Prime Time, donde alcanza un 13,7% de cuota y supera a su principal competidor en más de 5 puntos en la franja estelar, la de mayor atractivo para los anunciantes, además de aventajar en más de 2 puntos a la televisión pública. También revalida su liderazgo en la Sobremesa con un destacado 18,0%, ampliando la distancia hasta los 10,1 puntos sobre su rival y consolidándose así en las franjas de mayor consumo.

En la franja de Mañana, Antena 3 también se impone con un 11% de cuota, creciendo de lunes a viernes hasta el 12,8% y liderando frente a su competidor privado.

En conjunto, Antena 3 consigue el 69% de las victorias del mes y mantiene su dominio tanto en la Sobremesa como en el Prime Time, arrasando además con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

AUDIENCIAS ENERO

Audiencias

Mejores momentos | 30 de enero

Audiencias

El Hormiguero, líder absoluto en su franja en el mes de enero

El programa presentador por Pablo Motos ha vuelto a arrasar en audiencias y cierra el primer mes de este 2026 con 1.886.000 espectadores de media y un 14,6% de share.

