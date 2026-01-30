Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

Y ahora Sonsoles crece en el mes de enero en cuota y seguidores respecto a diciembre, siendo de nuevo el magacín más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor sobre el que aumenta la ventaja a más de1,7 puntos.

El programa presentado por Sonsoles Ónega, cada día es visto por más de 4 millones de espectadores únicos y ha conseguido cerrar el primer mes de este 2026 con un 10,4% de share de media y 880.000 espectadores.

Antena 3 continúa un mes más como la televisión líder con un 12,9% de cuota, además de crecer respecto a hace un año y de encadenar ya año y medio de liderazgo absoluto e ininterrumpido. Una vez más, su dominio resulta incuestionable tanto frente al resto de cadenas como en el número de jornadas lideradas, al imponerse en cerca del 70% de los días de enero, con 20 de las 29 jornadas del mes.

La cadena se mantiene imbatible en el Prime Time, donde alcanza un 13,7% de cuota y supera a su principal competidor en más de 5 puntos en la franja estelar, la de mayor atractivo para los anunciantes, además de aventajar en más de 2 puntos a la televisión pública. También revalida su liderazgo en la Sobremesa con un destacado 18,0%, ampliando la distancia hasta los 10,1 puntos sobre su rival y consolidándose así en las franjas de mayor consumo.

En la franja de Mañana, Antena 3 también se impone con un 11% de cuota, creciendo de lunes a viernes hasta el 12,8% y liderando frente a su competidor privado.

En conjunto, Antena 3 consigue el 69% de las victorias del mes y mantiene su dominio tanto en la Sobremesa como en el Prime Time, arrasando además con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.