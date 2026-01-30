Antena3
La ruleta de la suerte alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV

La ruleta de la suerte (21,3% y 1.623.000) alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV, logrando la mejor ventaja histórica con su competidor directo en un mes de enero, +13,2 puntos.

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Más de 3,3 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,9% y 1,4 M) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11,2% y 1.144.000), que mejora sus resultados frente a la temporada anterior.

Antena 3 (12,9%) continúa otro mes como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año y encadenando un año y medio de liderazgo absoluto e ininterrumpido. Una vez más, su dominio es incontestable entre las cadenas y también en el número de victorias que consigue en el mes, liderando casi el 70% de las jornadas de enero (20 de 29 días, frente a los 9 de sus competidores).

Sigue imbatible en Prime Time (13,7%) superando a su competidor directo en más de 5 puntos en la franja estelar y más atractiva para los anunciantes, y en más de 2 a la cadena pública, mientras revalida su liderazgo en la Sobremesa (18,0%), a +10,1 puntos de su rival, por lo que conquista nuevamente las franjas de mayor consumo.

En la Mañana (11%) también se impone a su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 12,8% de cuota.

Consigue el 69% de las victorias en el mes y continúa dominando la Sobremesa y el Prime Time. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la TV

Audiencias enero

El Desafío ha comenzado su sexta temporada con un 15,8% de cuota de pantalla y 1.455.000 espectadores únicos.

Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

Atrapa un millón estrena nueva temporada líder y como lo más visto de la noche del sábado en enero

Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 46º mes consecutivo

