Gloria Serra inquieta con su voz a todo el plató: "¡Qué miedo me da!"

La periodista Gloria Serra lleva una década y media marcando con un estilo propio y una voz inconfundible el periodismo de investigación en España.

Sus inconfundible y popular timbre, y riguroso trabajo de investigación son la carta de presentación de la periodista cuyos reportajes esbozan el perfil de la sociedad y su evolución a lo largo de 15 años. De los ambientes más clandestinos y peligrosos, a los modelos de negocios más exitosos, Gloria ha revelado los detalles de más de quinientas historias, desde sus orígenes. Así ha ilustrado en 'Equipo de investigación' cómo ha cambiado el entorno con el paso del tiempo, como por ejemplo la irrupción de 'Aibnb' cuando apenas era conocido y sus consecuencias.

"Viendo los programas ves cómo ha evolucionado, no solo España, sino incluso el Mundo", ha asegurado.

"Lo vamos a descubrir"

Su aparición por sorpresa en mitad del programa dejaba sin palabras a los presentes. Una voz grave y profunda les silenciaba: "Pese a ser el mejor programa de las mañanas, a veces sus participantes hablan sin tener idea de nada. ¿De dónde sale esta gente? Lo vamos a descubrir".

Sus palabras retumbaban en todo el plató, que rompía a reír cuando descubrían que tras el micrófono estaba ella, Goria Serra: "La voz de la credibilidad, del rigor", decía Susanna Griso.

El periodista Nando Escribano no dejaba pasar la oportunidad de tener esa voz en Espejo Público y aprovechaba para servirse de ella en futuras ocasiones pidiéndole a Gloria que leyera varias frases que hacían referencia a alguno de los presentes.

