Tezanos avanza que según el CIS el 40% de los españoles se vacunaría inmediatamente contra el coronavirus

El último barómetro del CIS, correspondiente al mes de diciembre, está a punto de salir. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas José Félix Tezanos ha querido avanzar algunos datos.

En los últimos sondeos se advierte que está aumentando la población dispuesta a vacunarse contra el coronavirus de forma inmediata "si en la última encuesta era un 32% ahora es el 40%". Resultado "lógico porque hablamos de algo inminente y real".

Las cuestiones que incluye el CIS suelen centrarse en la realidad más inmediata para conocer y profundizar en las opiniones de la ciudadanía. El presidente del organismo investigador confirma que en estos momentos la población "está mucho más preocupada por cuestiones que conciernen a la vida personal de cada uno: la economía y el coronavirus".

En referencia a la pandemia, los asuntos que más inquitud levantan entre la sociedad española tienen que ver con las vacunas y con la población mayor. Y sobre esta meteria desde el CIS intentan "abordar todos los grandes problemas que están surgiendo progresivamente".

¿Qué piensan los españoles sobre el Rey? A este respecto el investigador confirma que las cuestiones que tienen que ver con la monarquía se incluyen en el barómetro de manera irregular "un año sí, un año no". Aunque ha matizado que es importante conocer la evolución de la opinión pública sobre este tema.

El clásico es la pregunta sobre la evaluación de las instituciones, en este caso se pide "una valoración comparativa".

Sin embargo no todos ven con buenos ojos estas encuestas. Es el caso de Narciso Michavila, presidente de GAD3, que se ha mostrado crítico con el responsable del CIS en alguna ocasión. José Félix Tezanos ha querido defenderse de las acusaciones de "inflar a su partido" confirmando que las encuestas no dependen de él "sino de muchas personas" y que el dato que sale "se recoge literalmente y no se modifica".

