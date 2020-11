Las afirmaciones falsas sobre las vacunas contra el coronavirus: no producen infertilidad

“Sabemos lo peligroso que es vacunarse: podemos ser estériles, pueden acabar con la humanidad porque de hecho es su propósito, matar más de 500 millones de personas”. Es una de las muchas declaraciones falsas de este vídeo que circula en Internet, protagonizado por una antivacunas, Silvia Franch Crespi.

En su testimonio, señala que son "millones y millones" las personas que no se quieren vacunar. Además, afirma que las vacunas "las quieren imponer en todos los países" y que ya es obligatoria en España y en Perú.

El vídeo en cuestión está cargado de falsedades. La vacuna no es obligatoria en España: el propio ministro de Sanidad ha anunciado que será voluntaria. Tampoco en Perú "la están imponiendo" con militares en la calle. Es falso.

Y no, no está relacionada con la esterilización y el control de la población mundial. Las vacunas no acabarán con la humanidad.

En el vídeo que se está difundiendo muestra unos audios con información falsa y engañosa:

- Es falso que la gripe mate menos o igual que el coronavirus SARS-CoV-2

- No, la vacuna no es la "fase 3 del plan" que se determinó en el 'Evento 201'. Fue un "ejercicio de simulación de la pandemia"

- Según el audio, "el 97% de los varones y el 45% de las niñas inoculadas con esta vacuna quedarán estériles. Además, "causarán daño neuronal en parte de la corteza frontal: Vas a poder trabajar, manejar un auto pero no pensar en profundidad", señalan. Todo ello son afirmaciones falsas.

- Ya hemos señalado en más de una ocasión que las mascarillas, utilizadas correctamente, no te privan de oxígeno como señala este audio en cuestión.

Seguimos advirtiéndoles, en VERIFICA A3N y en antena3noticias.com