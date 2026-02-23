Antena3
Tensión entre José Zaragoza (PSOE) yJuan Fernández- Miranda, por Zapatero: "La UDEF está investigando si hay una triangulación de empresas para camuflar pagos"

Regresa a la actualidad el controvertido rescate a la compañía Plus Ultra en la que habría mediado José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF investiga si se efectuó el pago de comisiones ilegales en un triángulo empresarial en que estarían el expresidente, sus hijas y el CEO de la aerolínea. José Zaragoza ha chocado con varios periodistas en Espejo Público.

Andrés Pantoja
La empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado 198.000 de la compañía de Julio Martínez Martínez, el empresario y amigo del expresidente. Dicha empresa, 'Análisis Relevante', fue la intermediaria en el rescate de la aerolínea, polémico desde el minuto uno que la operación fue aprobada en el Consejo de Ministros en marzo de 2021, investigada actualmente por presuntas irregularidades por las que el mencionado CEO de Plus Ultra fue detenido el pasado 11 de diciembre.

"Hay una acumulación de indicios"

"El dinero venía de la empresa de Julio Martínez, asesor de la aerolínea Plus Ultra. Pagó esta cantidad, 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación. Lo que está investigando la UDEF es si hay una triangulación de empresas para camuflar pagos", decía el periodista Juan Fernández- Miranda, adjunto al director del medio digital El Confidencial.

Según Fernández- Miranda los agentes de la UDEF consideran que existe una cantidad considerable de indicios que apuntan a que se intentó "camuflar comisiones ilegales por haber mediado en el rescate de Plus Ultra".

"53 millones de euros, sin ningún tipo de necesidad o de interés general", sentenciaba el periodista.

"No tengo que responder yo"

A las afirmaciones de Juan Fernández- Miranda se sumaban también las de Pilar Rodríguez Losantos, que subrayaba la exclusividad de esos pagos entre la compañía de Julio Martínez, 'Análisis Relevante', la de Zapatero y la de sus hijas, para concluir que "de manera muy evidente es una sociedad instrumental para pagarles a ellos dos".

El diputado del Partido Socialista José Zaragoza enmarcaba estas informaciones en una estrategia política cuyo fin sería la convocatoria del expresidente en una comisión de investigación del Senado: "No nos hemos de engañar".

Esa táctica, según el político, incluye "una dinámica de ir analizando, sacando informaciones permanentemente para ir arrinconando", decía Zaragoza al mismo tiempo que advertía que "en el Senado se va a llevar una sorpresa el Partido Popular".

