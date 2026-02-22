El plus de Eva Soriano para el jurado de El Desafío: “Recordad esto al votarme”

Eva Soriano está dando grandes momentos en esta temporada de El Desafío. La concursante ha protagonizado un espectacular número musical junto a Dani Fernández.

Tras finalizar la canción, Eva Soriano ha pedido que entrara su ‘michipiano’ para ampliar su número de cara a ganarse el favor del jurado de El Desafío.

Una actuación que ha puesto en pie al público del programa. ¡Descúbrela!