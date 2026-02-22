Mejores momentos | Programa 7
El plus de Eva Soriano para el jurado de El Desafío: “Recordad esto al votarme”
La humorista ha sorprendido al jurado de El Desafío con un extra para conseguir mejor puntuación en la gala.
Eva Soriano está dando grandes momentos en esta temporada de El Desafío. La concursante ha protagonizado un espectacular número musical junto a Dani Fernández.
Tras finalizar la canción, Eva Soriano ha pedido que entrara su ‘michipiano’ para ampliar su número de cara a ganarse el favor del jurado de El Desafío.
Una actuación que ha puesto en pie al público del programa. ¡Descúbrela!
