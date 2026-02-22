Antena3
Mejores momentos | Programa 7

El halago de Juan del Val a María José Campanario: “Te he visto con un par”

El miembro del jurado ha querido elogiar la actitud de la concursante para afrontar la coreografía en El Desafío.

Carmen Pardo
Publicado:

María José Campanario se ha convertido en toda una diva en su danza de cajas en El Desafío.

La sensualidad de María José Campanario en la Danza al cubo: ¡Toda una diva!

Un esfuerzo que han querido resaltar los miembros del jurado del programa. Juan del Val ha valorado su actitud y su momento diva, “hasta en la mirada eras retadora” le ha dicho el miembro del jurado.

Una actuación que Pilar Rubio también ha querido aplaudir, “ya tenemos a la Beyonce española” ha afirmado la reina de los desafíos.

