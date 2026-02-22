El halago de Juan del Val a María José Campanario: “Te he visto con un par”

María José Campanario se ha convertido en toda una diva en su danza de cajas en El Desafío.

Un esfuerzo que han querido resaltar los miembros del jurado del programa. Juan del Val ha valorado su actitud y su momento diva, “hasta en la mirada eras retadora” le ha dicho el miembro del jurado.

Una actuación que Pilar Rubio también ha querido aplaudir, “ya tenemos a la Beyonce española” ha afirmado la reina de los desafíos.