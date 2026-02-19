Zapatero deberá declarar en el Senado por el "caso Koldo" el 2 de marzo

La comisión de investigación del Senado conocida como el caso Koldo ha citado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que comparezca el 2 de marzo ante la Cámara Alta, en pleno inicio de la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León previstas para el 15 de marzo. La convocatoria ha sido impulsada por el Partido Popular (PP), que controla con mayoría absoluta el calendario de la investigación.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció que Zapatero deberá dar explicaciones en sede parlamentaria y aseguró que el expresidente "está de sospechas de corrupción hasta las cejas". Según García, en la comisión tendrá la obligación de "decir la verdad" sobre una serie de cuestiones relacionadas con el rescate financiero a la aerolínea Plus Ultra, los vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y los posibles beneficios que podrían haber obtenido miembros del PSOE en torno a ese episodio.

Para el PP, que fijó la fecha en plena campaña, la comparecencia busca esclarecer la supuesta implicación de Zapatero en acciones que, a juicio de los populares, apuntan a irregularidades políticas y económicas en decisiones adoptadas por el Gobierno en el pasado.

Citas de otros implicados antes de Zapatero

La comisión también ha programado otras comparecencias previas: el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, deberá testificar el 25 de febrero, y al día siguiente, el 26 de febrero, está citado Julio Martínez Martínez, considerado por el PP como el "posible testaferro" del expresidente socialista. Ambos han sido detenidos en el marco de la investigación, y el empresario Martínez Martínez estuvo vinculado con la aerolínea tras su detención en diciembre, cuando se hallaron unos 300.000 euros en efectivo en su vivienda.

Estas comparecencias se suman a las de más de un centenar de personas que han desfilado ante la comisión desde que se constituyó hace cerca de 20 meses.

El foco en Plus Ultra y las relaciones políticas

El centro de la atención está en Plus Ultra, una aerolínea auxiliada por el rescate estatal en 2021 que ha generado cuestionamientos sobre su gestión y la aparente cercanía de varios implicados con figuras políticas relevantes. El PP, al fijar las fechas de las comparecencias, ha subrayado que la investigación debe abordar no solo los hechos técnicos, sino también las posibles conexiones personales y políticas que rodean al expresidente.

Con la campaña electoral en marcha, esta comparecencia promete añadir intensidad al debate político nacional y regional, situando al exjefe del Ejecutivo en el centro de una investigación que sigue abierta en el Senado.

