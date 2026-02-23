Antena3
Esta noche, El Hormiguero recibirá a Pedri González y Ferran Torres

Los futbolistas estarán en el programa para hablar sobre sus objetivos actuales con el Barcelona y el próximo Mundial.

El Hormiguero recibe esta noche a Pedri y Ferran Torres, dos de los grandes referentes del fútbol español actual. Ambos compartirán con el público cómo están viviendo su temporada, sus retos deportivos y el momento que atraviesan dentro del fútbol de élite.

Durante la entrevista, los jugadores repasarán su trayectoria, hablarán de la exigencia del máximo nivel y de la presión que supone competir en la élite tanto con su club como con la selección. También habrá espacio para conocer su lado más personal, sus rutinas y algunas anécdotas dentro y fuera del terreno de juego en una charla cercana y distendida.

Sobre ellos:

Pedri se ha consolidado como uno de los centrocampistas con mayor proyección del fútbol internacional gracias a su talento, visión de juego y madurez sobre el campo. Ferran Torres, por su parte, destaca por su polivalencia en ataque y su capacidad goleadora, habiéndose asentado como uno de los delanteros españoles más destacados de su generación. Ambos representan el presente y el futuro del fútbol español y se han convertido en piezas clave dentro del panorama deportivo actual.

