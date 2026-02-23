Escándalo Policía
El magistrado Jesús Villegas explica a qué penas se enfrenta el ex DAO de la Policía: "La perspectiva es tremendamente sombría"
Jesús Villegas, juez de violencia contra la mujer, ha analizado las posibles condenas que podrían imponer al que fuera número dos policial. La enorme gravedad de los hechos que se denuncian incluyen cuatro delitos, y el magistrado explicaba que son de "una gravedad fuera de lo común".
Los delitos que se le imputan a José Ángel González, exdirector adjunto de la Policía Nacional, en la denuncia de la que fuera su subordinada y presunta víctima, serían cuatro: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
¿Tiempo en prisión? "Muchísimo"
El magistrado y juez de violencia contra la mujer, Jesús Villegas, asegura que en su carrera profesional se ha encontrado con varios casos de una gravedad similar en la que un funcionario público ha enfrentado acusaciones semejantes.
Desde la prudencia Villegas ha expresada que es demasiado prematuro y aventurado hablar de una futura e hipotética condena contra el ex número dos de la Policía. Sin embargo la magnitud de los delitos de los que se le acusa llevaba al juez a valorar de "una gravedad fuera de lo común" la posible pena que a la que puede enfrentarse González.
"Solamente por uno de los delitos, el de agresión sexual, de violación, podemos estar hablando de penas de entre doce y catorce años. La perspectiva es tremendamente sombría", sentenciaba el magistrado al mismo tiempo que aludía a la presunción de inocencia.
"Que caiga quien caiga"
Sobre un presunto trato favorable al ex DAO de la Policía, evitaba pronunciarse mencionando casos de acusaciones "injustas" a agentes del orden que han pasado por sus manos. Por último hacía una exigencia por la igual aplicación de las leyes independientemente de quién sea el investigado: "Para los que están arriba y para los que están abajo. Que caiga quien caiga".
