Claves para ahorrar en la cesta de la compra sin renunciar a comer bien

Planificar el menú semanal, revisar la despensa y aprovechar descuentos se convierten en las mejores armas para hacer frente a una cesta cada vez más cara. ¡No te pierdas todos los trucos de Nutriman!

Hacer la compra se ha convertido en una auténtica odisea para muchos. Una familia que acude al supermercado una vez por semana puede gastar de media unos 407 euros al mes, lo que roza los 4.800 euros al año. Por eso, Nutriman nos da algunos trucos para tratar de abaratar la cesta de la compra, pero sin renunciar a una buena alimentación.

Losproductos básicos siguen presionando el bolsillo. Las naranjas, por ejemplo, han experimentado subidas cercanas al 9% en el último mes en algunos establecimientos. También aumentan las uvas y las patatas, mientras que la carne de vacuno acumula un encarecimiento notable en el último año, al igual que el pescado congelado.

No todo son malas noticias. Algunos alimentos mantienen o incluso reducen su precio. Es el caso de los huevos, las cebollas o las lentejas pardina. Otros como el arroz, los ajos, el aceite de oliva, los limones, la lechuga o los champiñones han registrado ligeros descensos, ofreciendo cierto respiro al consumidor.

Ante este escenario, la organización es la gran aliada del ahorro. Elaborar un menú semanal equilibrado priorizando proteínas como legumbres, pescados, carnes magras, lácteos y huevos y completarlo con hidratos y abundante verdura permite comprar con criterio.

Según nos cuenta Nutriman, hacer una lista por secciones, revisar antes la nevera y la despensa y aprovechar cupones descuento ayuda a evitar compras impulsivas. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

