Eduardo Navarrete, ante su duelo con Patricia Conde: “Espero superar a la líder”

En el octavo programa de El Desafío viviremos la apnea de Eva Soriano, un duelo entre Patricia Conde y Eduardo Navarrete o es escapismo de María José Campanario.

Carmen Pardo
Eva Soriano será la próxima concursante en enfrentarse a la prueba estrella de El Desafío, la humorista se ha propuesto ser la peor concursante de la historia y hacer una apnea de dos segundos. ¿Cumplirá su palabra?

Descubre los retos a los que se enfrentan los concursantes en el octavo programa de El Desafío

Willy Bárcenas tendrá que hacer música de una manera desconocida para él, con copas. “No se lo que me espera” ha asegurado el cantante. María José Campanario se va a enfrentar a un número de escapismo.

Jessica Goicoechea se ha definido como “una conductora top” y se muestra entusiasmada ante su desafío a dos ruedas. Daniel Illescas protagonizará el columpio, pero en esta ocasión con fuego.

“Voy a competir contra la líder, me apetece y espero quedar mejor que ella” ha asegurado Eduardo Navarrete ante su duelo con Patricia Conde. José Yélamo va a dejarse la piel para convertirse en un gran bailarín de pole dance.

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante

Eduardo Navarrete, ante su duelo con Patricia Conde: “Espero superar a la líder”

