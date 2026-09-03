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Omar Montes responde a Rocío Muñoz, que ha dado a luz a su supuesto hijo: "Ya he tomado medidas legales"

Rocío Muñoz ya ha dado a luz al bebé que asegura que es de Omar Montes. Un embarazo que ha estado lleno de polémicas y durante el que la joven confesó que había sentido miedo.

Omar Montes

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Omar Montes está en el epicentro mediático. Rocío Muñoz, la joven esteticista que dice haber tenido un hijo de Omar Montes, ya ha dado a luz en Madrid y se encuentra en casa, por lo que todos los ojos están puestos en el cantante.

En la entrevista exclusiva que dio Rocío Muñoz para nuestro programa, la joven confesó haber sentido miedo y haber sido víctima de numerosas presiones y amenazas por parte del entorno de Omar. Unas acusaciones que no han tardado en obtener respuesta por parte del cantante.

Rocío Muñoz

"Más miedo tengo yo que tengo una señora todos los días en la tele hablando cosas raras", advierte Omar Montes ante los medios. Además, el cantante asegura que ya habría tomado medidas legales contra el asunto.

Tras dar a luz, Rocío Muñoz podría cumplir su palabra y pedir una prueba de paternidad del bebé. ¿Se demostrará finalmente que Omar Montes es el padre?

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