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CRISIS EN CEUTA

Agatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Ayer la gente tendría que haber salido más"

La diseñadora fue una de las personas que se manifestó ayer en apoyo a Ceuta. Hoy, nos cuenta qué opina de la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

Agatha Ruiz de la Prada

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La tensión volvió ayer a las calles de Ceuta. Coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta, miles de vecinos salieron a manifestarse para exigir al Gobierno medidas ante una situación que, según denuncian, lleva un mes sin una respuesta efectiva.

La crisis se remonta a los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español. Un mes después, alrededor de 5.000 migrantes seguirían permaneciendo en las calles, mientras aumentan las quejas vecinales por la falta de higiene, la sensación de inseguridad y el clima de tensión en distintos puntos de la ciudad.

A raíz de este problema y del informe policial que señala la presunta implicación de Marruecos en la entrada masiva, toda España se solidarizó ayer con Ceuta y salió a la calle en apoyo a la ciudad autónoma. Agatha Ruiz de la Prada fue una de las personas que acudió a la manifestación organizada en Madrid.

"Dicen que hubo ayer en Cibeles 50.000 personas, no quiero ni imaginar cómo fue que entraran 80.000 en una pequeña ciudad, es una salvajada", afirma Agatha, "me hubiera gustado que hubiera más gente aún".

Como ella, otros famosos como Dani Olmo, David Summers o Carla Goyanes decidieron unirse al reclamo de Ceuta. ¡Dale al play para ver lo que nos ha contado Agatha Ruiz de la Prada!

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