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Y AHORA SON...COLES

Los niños dan sus trucos para evitar volver tristes al trabajo: "Peor es que te atropelle un coche y un tren y te mueras"

Llega septiembre y con él... ¡Jimeno vuelve al cole! Esta vez tiene muy clara la pregunta que le va a hacer a los niños: ¿qué pueden hacer los mayores para no volver tristes al trabajo?

Jimeno

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ya está aquí la vuelta al cole. Los niños desempolvan las mochilas y, con ellos, Jimeno vuelve a coger su micrófono y a ponerse en la piel de los más pequeños con su sección: Y ahora Son... coles.

Jimeno ha tenido muy clara la pregunta que iba a hacerle a los niños: ¿qué pueden hacer los mayores para no volver tristes al trabajo? Y algunos de los más pequeños han sido de lo más tajantes...

"Tienen que trabajar porque se ponen contentos cuando tienen dinero", afirma una de las niñas. Otros, optan por aconsejar "trabajar poco a poco": "El lunes 10 minutos, el martes 15...".

Los niños vuelven a darnos las respuestas más locas y divertidas. ¡No te pierdas la sección de Y ahora Son...coles al completo en el vídeo de arriba!

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