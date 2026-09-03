EXCLUSIVA
Enrique Ponce disipa todas las dudas sobre su supuesta ruptura con Ana Soria: "Una vez más que intentan separarnos"
Paloma García-Pelayo ha hablado en exclusiva con Enrique Ponce, que aclara en qué punto está su relación con Ana Soria en medio de los rumores de una posible crisis.
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Enrique Ponce y Ana Soria han sido una de las parejas más comentadas de la prensa rosa. Los más de veinte años de diferencia que hay entre ambos no han sido un impedimento para su relación, que ya acumula más de seis años de amor.
Sin embargo, últimamente la pareja se ha visto envuelta en rumores de crisis de pareja. Ambos se han dejado ver por separado en diferentes planes y han hecho saltar las alarmas, especialmente en una entrega de premios a la que el torero acudió sin Ana Soria.
Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Enrique Ponce, que por fin ha aclarado cómo está su relación con Ana. "Me dice que es una más, una vez más que intentan separarlos", afirma García-Pelayo, "dice que están muy bien, siguen siendo una pareja unida".
Enrique Ponce aclara que su relación con Ana Soria es lo más importante de su vida y, aunque no haya planes de boda, "él ya la siente su mujer", según le ha transmitido a Paloma García-Pelayo.
Parece que el torero y su pareja están felices y continúan juntos. Unas declaraciones que desmienten por completo los rumores de ruptura. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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