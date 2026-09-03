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Mejores momentos | 3 de septiembre

Javier sobrevive a una Silla Azul “tensa de pelotas” y confiesa: “Me ponen a 100”

Ángel se ha convertido en un rival correoso para el madrileño y ha demostrado que era un aspirante de mucho nivel.

Javier sobrevive a una Silla Azul “tensa de pelotas” y confiesa: “Me ponen a 100”

Javier sobrevive a una Silla Azul “tensa de pelotas” y confiesa: “Me ponen a 100”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ha sido Javier quien ha tenido que pasar por la Silla Azul, pero ha sido David quien mejor la ha resumido: “Tensa de pelotas”. El mérito ha sido de Ángel, un aspirante que ha entrado muy tranquilo en el plató y que ha demostrado seguridad y mucho nivel en su duelo contra el concursante madrileño.

El murciano, sociosanitario de profesión, ha lucido una gran sonrisa en su presentación y se ha concentrado después para intentar vencer a todo un veterano como Javier. Se lo ha puesto muy difícil, sacando respuestas complicadas y alargando la prueba para hacerle sudar la permanencia. La experiencia se ha impuesto finalmente, pero Ángel ha dejado a todos asombrados.

Ya con la capitanía del equipo azul recuperada, Javier ha aplaudido la Silla Azul realizada por este aspirante. “Son las que me gustan a mí, me ponen a 100”, ha reconocido. ¡Revívela en el vídeo!

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