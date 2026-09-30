El mensaje de Ana, en alquiler a sus 33 años, al Gobierno: "No veo que se preocupen de las nuevas generaciones"

Cristina Pardo ha abordado en La Mesa la problemática de la vivienda. Entre sus invitados, ha presentado a Ana, que vive en Madrid, tiene un buen trabajo con saldo medio y vive en alquiler. Esta protagonista, recepcionista en un hotel, comparte vivienda con dos personas: "Inicialmente he tenido que desembolsar, entre mi compañera y yo, una media de 4.000 euros, nos han pedido una fianza que se deposita en la Comunidad de Madrid".

Ana ha explicado que los caseros piden el mes en curso y muchas veces dos meses más. "Me parece increíble que para alquilar un piso haya todos estos requisitos", ha opinado. En su caso, ha aclarado que tenía el dinero.

Su aspiración a sus 33 años, como le ha contado Cristina, es "vivir sola en un piso aunque fuera pequeño". "Ya la gente joven ni pensamos en lo que es poder adquirir una vivienda", ha afirmado. Lo que le pide al Gobierno es pensar en lo que está pasando: "No veo que se preocupen de las nuevas generaciones"