Se sincera
Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "He tenido inquiokupas, okupas, centros de venta de droga..."
El empresario ha dado su punto de vista como propietario sobre la crisis de la vivienda.
Publicidad
Rubén Zaballos, empresario de 39 años y propietario de 150 viviendas, ha compartido en el programa de La Mesa su visión sobre la crisis de la vivienda en España y el actual escenario del mercado inmobiliario.
El invitado ha hablado sobre el problema habitacional desde el prisma del arrendador. El invitado ha trasladado su preocupación por el decreto firmado a raíz de las protestas y el desahucio de Maricarmen y ha asegurado que a él le encantaría seguir firmando alquileres de larga duración.
Rubén ha afirmado que ya ha tenido okupas, inquiokupas e incluso centros de venta de droga montados en sus pisos y que, con esta nueva ley de vivienda, la incertidumbre va a ser mayor.
Publicidad