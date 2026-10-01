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Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "He tenido inquiokupas, okupas, centros de venta de droga..."

El empresario ha dado su punto de vista como propietario sobre la crisis de la vivienda.

Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "He tenido inquiokupas, okupas, centros de venta de droga..."

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Rubén Zaballos, empresario de 39 años y propietario de 150 viviendas, ha compartido en el programa de La Mesa su visión sobre la crisis de la vivienda en España y el actual escenario del mercado inmobiliario.

El invitado ha hablado sobre el problema habitacional desde el prisma del arrendador. El invitado ha trasladado su preocupación por el decreto firmado a raíz de las protestas y el desahucio de Maricarmen y ha asegurado que a él le encantaría seguir firmando alquileres de larga duración.

Rubén ha afirmado que ya ha tenido okupas, inquiokupas e incluso centros de venta de droga montados en sus pisos y que, con esta nueva ley de vivienda, la incertidumbre va a ser mayor.

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