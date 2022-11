Susanna Griso pierde la voz en pleno directo y esta es la reacción de sus compañeros

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha vivido esta mañana un momento imprevisto cuando estaba dando paso a una de las noticias del día. La periodista estaba hablando del proyecto del chef con 2 estrellas Michelin Javier Olleros (Imperfectxs) en el que el cocinero destacaba la importancia de los productos de origen así como la de la influencia vegetal en sus platos.

En un momento de su discurso, cuando estaba presentando el vídeo, Susanna se ha quedado sin voz y no ha podido continuar con la locución. En ese momento los colaboradores se han tomado con mucho sentido del humor la anécdota bromeando con la presentadora, ya que Susanna estaba pronunciando la frase: "En una masterclass a dos voces". El colaborador Rubén Amón le espetaba: "A dos voces en ausencia de la tuya". A lo que Diego Revuelta pedía un poco de agua para la presentadora.

"De verdad que no me perdonáis una, me habéis visto cara de Vargas Llosa"

La comunicadora se tomaba este momento con mucho sentido del humor: "De verdad que no me perdonáis una, me habéis visto cara de Vargas Llosa", respondía en alusión a la equivocación que había tenido el escritor confundiendo a la infanta Elena con la princesa Leonor en un vídeo que el programa había emitido justo antes.

Finalmente Susanna Griso le pedía a Diego Revuelta que siguiera él con la noticia y este daba paso al vídeo entre las risas y el clima humorístico que se respiraba en el plató.