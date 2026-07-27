La denuncia desesperada de una vecina de Casavieja (Ávila): "Han dejado que se queme el valle entero, nadie nos ayudó"

Más de 170.000 personas se han visto afectadas por los incendios que arrasan nuestro país. Madrid, Toledo y Ávila son las zonas más críticas, donde el fuego aún no se ha podido controlar.

En Ávila, son 50.000 las hectáreas calcinadas, en Madrid, 25.000 y en Toledo, 2.000. En total, son más de 90.000 las personas desalojadas de sus municipios por los incendios.

Raquel es una de las vecinas desalojadas de Casavieja (Ávila). Esta se ha mostrado indignada en nuestro programa ante la falta de ayudas por parte de las instituciones. "Todo el valle ha ardido porque no nos han hecho caso en dos días enteros", afirma Raquel, "han dejado que se queme el valle".

Según nos cuenta Raquel, su casa está en pie gracias a una de sus vecinas, pero denuncia que se han sentido abandonados por las autoridades. "Los grandes incendios se apagan al principio, pero durante los dos primeros días nadie nos ayudó, no hubo ni un medio aéreo", señala.

Como ella, muchas personas sienten que no se les ha escuchado ni ayudado en uno de los momentos más críticos de su historia. Por eso, dan las gracias a sus vecinos, que se han convertido en muchos casos en los grandes héroes de los incendios.

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