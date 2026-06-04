El 'one', el 'presi' o el 'jefe': la UCO concluye que, con esos seudónimos, Leire Díez "solo" podría referirse a Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) afirma que la exmilitante socialista, Leire Díez, se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aludía al 'one' en sus conversaciones, como cuando dijo que las causas judiciales sobre hidrocarburos eran la prioridad "por orden del 'one'".

Los agentes de la UCO sostienen que esa "referencia al 'one' se considera que solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido", al ser la "única persona que por su posición" podría "ordenar algo" a Santos Cerdán, a quién Díez s refería como 'S' o 'Santi'.

Del término 'one' se "deduce" que sería una persona que está "en el primer nivel de responsabilidad". Así lo indica un atestado de la UCO que obra en el sumario del 'caso Leire', el cual gira en torno a una presunta trama, supuestamente financiada con fondos del PSOE, para desbaratar operaciones judiciales y policiales contra el Gobierno y el propio partido.

Una de esas referencias la hizo la propia Leire el pasado 15 de febrero de 2025 al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández: "Ayer le dijo el 'one' a 'S' que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

Moncloa asegura que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez

Desde Moncloa siguen asegurando que Pedro Sánchez desconocía las actividades de la exmilitante socialista que se están conociendo a partir del levantamiento parcial del secreto de sumario del caso en que está siendo investigada.

Las fuentes de Moncloa reiteran que en ningún momento Sánchez ha tenido conocimiento alguno de estas actividades. Por ello, insisten en la tranquilidad con la que afrontan esta situación y también en garantizar la plena colaboración con la justicia.

El PSOE, ante la nueva documentación, ha considerado que lo que se pone de manifiesto es "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos" que han usado el nombre del partido "en vano y en falso".

Díez alardeaba de sus vínculos "con los de arriba"

La exmilitante socialista alardeó en varias ocasiones de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno". En este caso, lo dijo en las dos reuniones que mantuvo el 10 y 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

En la primera reunión, Leire se limitó a mencionar a "los de arriba", pero en la segunda destacó que tenía acceso al "'one' del partido" y al "'one' del Gobierno", y como muestra de su poder le aseguró a Villalba que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella porque el Gobierno culpabiliza al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones de la UCO.

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