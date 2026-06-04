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Caso Leire

El sumario de Leire Díez destapa contradicciones entre sus declaraciones públicas y los mensajes intervenidos por la UCO

Los mensajes incorporados a la causa cuestionan algunas de las explicaciones que la exmilitante socialista ofreció sobre su relación con el PSOE, Santos Cerdán y la directora de la Guardia Civil.

Imagen de Leire Díez

El sumario de Leire Díez destapa contradicciones entre sus declaraciones públicas y los mensajes intervenidos por la UCO | EFE

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Las anotaciones personales de Leire Díez y las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) continúan aportando nuevos elementos a la investigación judicial. El sumario de la causa recoge varias diferencias entre las explicaciones que la exmilitante socialista ofreció públicamente durante los últimos meses y el contenido de mensajes, audios y documentación analizados por los investigadores.

Una de las principales discrepancias afecta al motivo por el que realizaba determinadas gestiones. Díez había defendido en varias ocasiones que trabajaba por iniciativa propia y que la recopilación de información respondía a la preparación de un libro. Sin embargo, la investigación incorpora facturas que, según la UCO, habrían sido abonadas por el PSOE.

La relación con el partido

Durante sus comparecencias públicas, Leire Díez insistió en desvincular sus actuaciones de cualquier encargo político. "En ningún caso lo he llevado a nombre de nadie ni en representación de nadie", sostuvo.

No obstante, entre los audios incorporados al procedimiento figura una afirmación diferente. "A mí me pone al frente el PSOE", señala en una de las conversaciones analizadas por los investigadores.

La causa también pone el foco en la relación que mantenía con Santos Cerdán. Mientras el exsecretario de Organización del PSOE defendía públicamente que Díez era únicamente una militante de base, la investigación atribuye a ambos una vinculación más estrecha y una participación conjunta en distintas reuniones.

La "fontanería" política

Otro de los aspectos que llama la atención en el sumario es la diferencia entre el discurso público de Díez y algunas conversaciones privadas.

Ante los medios rechazó en repetidas ocasiones ser una "fontanera" del partido. "Ni fontanera ni cobarde", llegó a afirmar.

Sin embargo, los mensajes intervenidos muestran expresiones muy distintas. En uno de ellos asegura: "Se me da muy bien el trabajo de fontanería".

La amistad con la directora de la Guardia Civil

La investigación también recoge referencias a su relación con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

En público negó cualquier amistad con ella. "Yo no soy amiga de la directora de la Guardia Civil", aseguró.

Sin embargo, en conversaciones privadas incorporadas al procedimiento aparece haciendo valer esa relación ante terceros: "Recuerda que tengo amistad con la directora de la Guardia Civil".

Además, el sumario incluye otras líneas de investigación relacionadas con la posible financiación de defensas jurídicas vinculadas al entorno de José Luis Ábalos y Koldo García. Una hipótesis que, por el momento, el PSOE ha rechazado públicamente.

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