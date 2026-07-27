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Los vecinos de Toledo se sienten completamente abandonados ante los incendios: "Son nuestros hogares, nuestra vida"

Nuestros reporteros continuan recogiendo nuevos detalles sobre los incendios en las zonas más afectadas. Por el momento, sabemos que el fuego de Toledo sigue activo y de momento ha destrozado más de cuarenta viviendas.

Almorox

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Más de 125.000 personas se han visto afectadas por los incendios que azotan algunas zonas como Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. En conjunto, las llamas ya han arrasado más de 77.000 hectáreas dentro de un perímetro de aproximadamente 280 kilómetros que abarca zonas de Ávila, Madrid y Toledo.

La situación continúa siendo muy complicada. Las fuertes rachas de viento están dificultando las labores de extinción y favoreciendo la propagación del fuego. Ante este escenario, el presidente del Gobierno ha advertido de que "serán horas difíciles" en la lucha contra los incendios y ha alertado de la llegada de una nueva ola de calor. Por ello, ha insistido en la importancia de respetar al máximo las medidas de prevención para evitar nuevos focos.

Nuestra reportera Andrea Suñé se encuentra en Almorox, Toledo y nos cuenta que el gobierno de Castilla-La-Mancha ha pedido a la UME más refuerzos por el miedo de que la situación pueda cambiar. Las carreteras están cortadas incluso las nacionales, no pueden pasar vehículos a no ser que estén autorizados.

Los vecinos piden entrar en sus casas, sin embargo, no pueden. Nuria lo entiende, pero tiene que ayudar a sus vecinos, a los que la necesitan. "Está Casillas completamente abandonados". La testigo recalca que necesitan por lo menos que les dejen llevar alimentos y agua, además de no entender porqué están en estas condiciones, totalmente abandonados. "Son nuestros hogares, nuestra vida, nuestra infancia y todos los recuerdos están allí", explica Nuria mientras lamenta lo que está sucediendo.

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