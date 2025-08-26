Serafín Giraldo analiza el caso del santero que recetaba a sus pacientes tener relaciones sexuales con él: "No lo hacía con todas, con las que consideraba más vulnerables"

La semana pasada A Paradanta, comarca de Pontevedra (Galicia), era protagonista de la detención de un santero que recetaba a sus pacientes tener sexo con él para cuidar sus dolencias. En concreto, ofrecía una especie de 'pack' en el que daba un diagnóstico, con el cual les indicaba que estaban poseídos por un espíritu maligno, y un tratamiento. Este último consistía en tomar un conjuro a base de hierbas, para posteriormente mantener relaciones sexuales con el curandero.

¿Quién es el curandero?

Se trata de un hombre de 55 años sin antecedentes y que, como indicaba Serafín Giraldo, Inspector Jefe de la Policía Nacional, tiene un "cierto reconocimiento social y publicitario de su labor en esa zona". El 'modus operandi' que llevaba a cabo era siempre el mismo. Primero elegía concienzudamente a la víctima: "No lo hacía con todas, sino con las que él consideraba más vulnerables". Y, después, le pedía tener relaciones sexuales.

Dos delitos

Se le acusa de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual por aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas que acudían a él y, especialmente, porque trabajaba y realizaba estos actos en su propia vivienda. Asimismo, de un fraude a la Hacienda Pública, ya que no declaraba lo que ganaba: "Este tipo de sanadores siempre dejan a voluntad de las personas que acuden a ellos (…) que le pagaran lo que ellos consideraran".

¿Cuántas víctimas se conocen?

Como explicaba Giraldo, la investigación parte de la denuncia de una víctima, pero estos servicios falsos podrían haber afectado a muchas más mujeres. Una cifra que se desconoce, ya que, según el inspector, "lleva muchísimos años ejerciendo esta labor". Por ello, "es prematuro decir cuantas víctimas (…) Muchas de ellas por miedo o por vergüenza posiblemente no lleguen a denunciar".

Un problema de cara al juicio

Hasta el momento, se encuentra puesto en libertad con cargos y tiene la prohibición de acercase a sus víctimas. Sin embargo, la investigación sigue abierta y la Guardia Civil está poniendo todos sus esfuerzos en buscar más afectados. "El problema judicial, sin duda, va a ser demostrar esa vulnerabilidad de la víctima", concluía el Inspector.

