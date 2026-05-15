Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

RENFE

Un joven reclama 9.000€ a Renfe por provocarle la ansiedad: "Sientes que no le importas a nadie"

David Pujol es un joven catalán que ha dado el paso y ha sido pionero en demandar a Renfe por múltiples retrasos. Asegura que le han llevado a cambiar su vida.

Joven reclama 9.000€ a Renfe

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Numerosas incidencias y retrasos son los que relata David Pujol para explicar la motivación de su denuncia a Renfe. El joven catalán reclama a la empresa 9.000 euros por los daños morales que, asegura, le ha provocado la situación.

Estudiante de matemáticas en la Universidad Autonómica de Barcelona, explica que todo esto le ocurría en el trayecto a la facultad. "Me he llegado a levantar a las 4 de la mañana para llegar a clase a las 8", contaba.

"Mi día dependía únicamente del tren"

Ansiedad, problemas de sueño, dificultades para concentrarse en sus estudios y fuertes dolores de estómago. David denuncia que todos ellos son consecuencia de que "solo dependía del tren". "No dormía, no comía y me levantaba sin saber que iba a ser de mi día", explicaba.

Pionero en esta demanda, el joven ya ha presentado más de 40 reclamaciones desde octubre de 2024 y cuenta con un informe médico que avala su situación psicológica.

"Seguramente Renfe se escape"

La mesa de 'Más Espejo' aplaude la iniciativa de David y muestra solidaridad. En concreto, el periodista José Peláez, quien asegura haber estado afectado también numerosas veces por la situación ferroviaria dice: "Yo estoy a muerte con él".

La cantidad solicitada recoge los reembolsos por retraso, el coste del cambio de vivienda al que se ha visto obligado, la pérdida de oportunidades de estudio y los daños a su salud mental. Además el joven reclama que se pague con "los miles de millones de euros que hay presupuestados para las vías de tren en los últimos 15 años y no se han invertido".

"Seguramente se escapen al no poder justificar que los males vienen solamente provocados por esta situación", concluye el periodista Ángel Antonio Herrera explicando el posible desenlace jurídico de la demanda.

Siguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

TInder Antifa

Investigamos el Tinder 'anti-fachas': "Esta polarización supone un paso atrás como sociedad"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Joven reclama 9.000€ a Renfe

Un joven reclama 9.000€ a Renfe por provocarle la ansiedad: "Sientes que no le importas a nadie"

TInder Antifa

Investigamos el Tinder 'anti-fachas': "Esta polarización supone un paso atrás como sociedad"

Luis Fonsi, La Voz Kids

Avance exclusivo: Canta una canción de Fonsi delante de él… y pasa esto en La Voz Kids

Laura García, JUPOL
Policía

Laura García muestra los medios con los que trabaja, incluso los nuevos: "Dan absoluto asco"

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones
¡No te la pierdas!

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Pilar Losantos, presidenta Ok Diario
Cambios Sociológicos

Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

La periodista y colaboradora Pilar Rodríguez Losantos aparta a un lado la ideología de cara a buscar el amor y confiesa su mayor prioridad cargando contra muchos hombres.

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.
Así comienza el programa

Esta noche a las 22:00, el K-pop abrirá por todo lo alto la quinta gala de Tu cara me suena

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.

Sonsoles Ónega

Sean Fabi, el clonador de los famosos, sorprende a Sonsoles Ónega con su recreación de la presentadora

Susanna Griso reacciona a las conversaciones del 'caso Koldo'

La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

Ignacio Varela

Los palos de Ignacio Varela, exasesor del PSOE, a María Jesús Montero y el partido: "Es una marioneta de Pedro Sánchez"

Publicidad