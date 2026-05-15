RENFE
Un joven reclama 9.000€ a Renfe por provocarle la ansiedad: "Sientes que no le importas a nadie"
David Pujol es un joven catalán que ha dado el paso y ha sido pionero en demandar a Renfe por múltiples retrasos. Asegura que le han llevado a cambiar su vida.
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Numerosas incidencias y retrasos son los que relata David Pujol para explicar la motivación de su denuncia a Renfe. El joven catalán reclama a la empresa 9.000 euros por los daños morales que, asegura, le ha provocado la situación.
Estudiante de matemáticas en la Universidad Autonómica de Barcelona, explica que todo esto le ocurría en el trayecto a la facultad. "Me he llegado a levantar a las 4 de la mañana para llegar a clase a las 8", contaba.
"Mi día dependía únicamente del tren"
Ansiedad, problemas de sueño, dificultades para concentrarse en sus estudios y fuertes dolores de estómago. David denuncia que todos ellos son consecuencia de que "solo dependía del tren". "No dormía, no comía y me levantaba sin saber que iba a ser de mi día", explicaba.
Pionero en esta demanda, el joven ya ha presentado más de 40 reclamaciones desde octubre de 2024 y cuenta con un informe médico que avala su situación psicológica.
"Seguramente Renfe se escape"
La mesa de 'Más Espejo' aplaude la iniciativa de David y muestra solidaridad. En concreto, el periodista José Peláez, quien asegura haber estado afectado también numerosas veces por la situación ferroviaria dice: "Yo estoy a muerte con él".
La cantidad solicitada recoge los reembolsos por retraso, el coste del cambio de vivienda al que se ha visto obligado, la pérdida de oportunidades de estudio y los daños a su salud mental. Además el joven reclama que se pague con "los miles de millones de euros que hay presupuestados para las vías de tren en los últimos 15 años y no se han invertido".
"Seguramente se escapen al no poder justificar que los males vienen solamente provocados por esta situación", concluye el periodista Ángel Antonio Herrera explicando el posible desenlace jurídico de la demanda.
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