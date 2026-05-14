Detectores contra los 'copiones' en los exámenes de la PAU

“Suele haber un guardia de seguridad que va pasando con un detector de metales”. No es la escena de la sala de embarque de un aeropuerto, sino un aula universitaria. Y lo que esta estudiante describe como “detector de metales” detecta en realidad “frecuencias”. Es el arma con el que ya cuentan algunas universidades. Y el que emplearán en las pruebas de acceso en comunidades como Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón. El problema de la tecnología para copiar en los exámenes se está yendo de las manos.

"¿Has visto a alguien copiando con artilugios tecnológicos? Sí, sí, sí, sí"

“Sí, sí, sí, sí… Usan cascos inalámbricos y se ve bastante en los exámenes”; “Son como pinganillos muy pequeños que al metértelo dentro del oído no se ven”; “Hacen una foto de las preguntas, se lo pasan a la Inteligencia Artificial, y reciben la respuesta por el pinganillo”. Nos lo cuentan distintos alumnos en un campus madrileño. Todos conocen a alguien que lo hace. Lo han visto con sus propios ojos. Ni que decir tiene que ninguno de los entrevistados lo ha usado jamás. ¿Siguen existiendo las “chuletas” en papel?... tras unos segundos de silencio, como si habláramos de un vestigio arqueológico, un estudiante concluye: “el móvil ya te soluciona muchas cosas”. Duda resuelta. La chuleta tradicional ha muerto.

50 euros por el set completo para copiar

Carlos Cortés surte de detectores a universidades, institutos y organismos públicos. No le faltan clientes: “hay gente que ha aprobado hasta tres oposiciones en un mismo año. El problema está cada vez más extendido”. Nos muestra una pieza metálica redonda del tamaño de una lenteja. “Esto es un nano pinganillo. Permite escuchar cualquier cosa que se transmite desde el exterior. Por 50 euros se puede encontrar el set completo para copiar en un examen o una oposición”. Carlos nos muestra un bodegón de artilugios tecnológicos que conectan al estudiante con la IA o con un cómplice: collar de inducción, cámara de botón, auriculares… “Imposible de detectar si no es con tecnología”. Con la PAU a la vuelta de la esquina, estos detectores deberían disuadir a los estudiantes de cualquier tentación. Baste una última obviedad: si te pillan, prueba invalidada.

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