Todos los detalles de la boda de Susanna Griso: un enlace en la Costa Brava con estilo "muy informal"

La presentadora ha compartido una feliz noticia. Pasará por el altar con su pareja Luis Enríquez el próximo 25 de julio en una boda que se celebrará en la Costa Brava.

La boda de Susanna Griso.

Espejo Público
Publicado:

Susanna Griso lleva 4 meses guardando un bonito secreto. La presentadora de Espejo Público se casa el próximo 25 de julio en la costa Brava con su pareja Luis Enríquez. La periodista reconoce que es un mérito que no se haya filtrado esta información en tanto tiempo. "En una profesión tan charlatana como la nuestra, que le damos tanto al piquito, tengo buenos amigos y no ha salido por ninguno de ellos", señalaba.

Susanna lleva 4 meses preparando la boda. Después de separarse del padre de sus hijos nunca pensó que nunca volvería a casarse. "Pensé que una vez en la vida había que cumplir y una vez has tenido ya los hijos mayores no iba a volver a casarme. Pero la vida está para contradecirte porque llega la persona y esa relación con la que tú siempre has soñado. Con los años aprendes a saber qué quieres y qué no. Con 20 hubiera dudado pero con 56 tengo las ideas bastante claras", afirmaba.

"Quiero una boda informal y ponerles las cosas fáciles a mis invitados"

Ha desvelado que la idea de su boda es la de una celebración muy informal. Es consciente de que hará mucho calor ese día y quiere ponerle las cosas fáciles a sus invitados.

¿Cómo fue la pedida de mano de Susanna Griso?

El día de su 56 cumpleaños a las 5 a.m Susanna comenzó el día leyendo la prensa como cualquier otro día. "Veo que Luis se acerca y me dice "¿No vas a tomar café?". Ella dice que se acaba de tomar una pastilla y tiene que esperar media hora. Al levantar la taza ahí estaba el anillo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

