Susana Díaz, sobre el último incidente en las vías de alta velocidad: "El mantenimiento de la infraestructura ha sido secundario

Nuevo lunes de sobresalto informativo. Si la pasada semana era el apagón eléctrico masivo el que dejaba a miles de pasajeros atrapados en los trenes a lo largo de toda España, en esta ocasión más de 10.000 personas en unos 30 trenes han quedado atrapadas y muchas más se han visto afectadas por una interrupción en la circulación. Posteriormente se supo que el incidente era ocasionado por un robo de cable en las catenarias de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla en cinco puntos distintos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificaba los hechos de sabotaje deliberado, explicando que el valor del material sustraído rondaría los mil euros, y el económico no sería el móvil del robo.

¿Carroñeros políticos?

Las críticas por parte del Partido Popular, principal partido de la oposición, no se han hecho esperar. Acusan al ministro y al Gobierno de desinformar y aluden también a los constantes problemas que experimenta la infraestructura ferroviaria en España desde hace tiempo. Desde el Ejecutivo han respondido que en el PP se comportan como "carroñeros políticos".

Susana Díaz, senadora del Partido Socialista y colaboradora habitual de 'Espejo Público', se ha mostrado crítica con los ataques de los populares contra el Gobierno a propósito : "Un ejemplo de partido de Estado no es".

"Daño se ha hecho, y se ha querido hacer daño"

Al mismo tiempo que aceptaba que no tendría sentido un robo de material cuyo valor no superaría los 2.000 euros, en varios puntos no vigilados en un tramo de 10 kilómetros, Susana Díaz advertía lo que ha su entender es un problema con años de antigüedad: "Tenemos un problema en la alta velocidad hace años en España. Gobernando unos y gobernando otros".

La política socialista atribuía como uno de los orígenes de este problema a "una competición a ver quién llevaba la alta velocidad más lejos (...) Y el mantenimiento de la infraestructura ha sido secundario".

Daños irreparables de imagen

Con todos los incidentes, cortes, descarrilamientos, etc., Susana Díaz considera que la alta velocidad española está sufriendo un desgaste reputacional muy difícil de recuperar: "En su momento montarte en la alta velocidad era saber que tú llegabas a tu hora y a tiempo. (...) Ahora no tienes esa garantía".

"Tengo un cabreo como un mono"

Los dos últimos acontecimientos que han afectado a la red ferroviaria han afectado directamente a la senadora, que es usuaria habitual de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, por lo que expresaba su sentir: "Tengo un cabreo como un mono".

Susana alababa a su vez la labor de muchos trabajadores de Renfe y Adif, que "hacen lo imposible", asegurando que su testimonio sería el siguiente: "Llevamos muchos años queriendo llevar la alta velocidad a la puerta de tu casa y no estamos manteniendo las infraestructuras".

