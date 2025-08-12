Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 12 de agosto

“¡Júralo!”: Isabel Moreno y José Lamuño, en shock tras descubrir su fallo en La Pista

Ambos estaban convencidos de que la canción que debían adivinar era ‘La Tortura’, pero Roberto Leal les ha confirmado que se equivocaban.

Isabel Moreno y José Lamuño, en shock tras descubrir su fallo en La Pista

Patri Bea
Isabel Moreno y José Lamuño ya nos había regalado una prueba de lo más divertida en su primer enfrentamiento en La Pista. Aunque todo el plató tenía claro que la canción que debían adivinar era ‘Yo soy aquel’ de Raphael, ellos no consiguieron dar con el tema.

Roberto Leal se desespera ante el bloqueo de Isabel Moreno y José Lamuño en La Pista

En este segundo enfrentamiento, los dos sonrieron al escuchar los primeros segundos de la canción que debían acertar…. ¡tenían claro de qué tema se trataba! Sin embargo, y a pesar de que Isabel Moreno se ha arrancado a cantar la que tenía en mente, Roberto Leal le ha dicho que se equivocaba.

Los dos actores se han quedado de piedra ante la corrección del presentador, ya que tenían claro que se trataba de ‘La Tortura’, de Shakira con Alejandro Sanz. ¿Habrán conseguido adivinar el tema con las siguientes pistas? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!

