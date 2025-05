Dos expertos debaten en Espejo Público sobre el apagón: "No podemos cerrar siete reactores nucleares de golpe"

El gran apagón del pasado lunes ha abierto el debate sobre la estabilidad del sistema energético español. ¿Renovables o nucleares? Hoy en el Ring de Espejo Público hablamos con nuestros protagonistas: Eloy Sanz, investigador, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y doctor en Ingeniería Química, y Héctor Dominguis, expresidente de la Sociedad Nuclear Española

¿Es un suicidio energético el desmantelamiento de las nucleares en España entre 2027 y 2035?

Está previsto el desmantelamiento de las nucleares en España entre 2027 y 2035. ¿Es un suicidio energético como dicen algunos expertos? "Si analizamos el mix energético en general el crecimiento de las renovables, es una excelente forma de aprovechar los recursos naturales que tenemos en España, no tiene por qué implicar el desmantelamiento de una tecnología fiable, eficiente, segura y descarbonizada que da estabilidad a la red", explica Héctor Dominguis.

El cierre de las nucleares va a suponer energía más cara y riesgo de otro apagón. " No olvidemos que cuando estamos hablando del cierre nuclear no se va a hacer efectivo de manera final hasta el año 2035 y tenemos informes, en este caso del operador de la red, que nos dice que es algo perfectamente seguro", nos cuenta Eloy Sanz.

En el caso de Alemania "tenían una dependencia excesiva del gas", por ello, decidieron "cortar esa dependencia del gas", algo que lograron "entrando con más carbón, que es el recurso natural". El país "ha prescindido de toda la generación nuclear y de una buena parte de la generación de carbón". "Creo que la transición alemana no es una transición que vayamos a copiar en España ni de lejos porque en España ya no tenemos carbón. Y las nucleares no las vamos a cerrar ya", explica Eloy.

Además, cuenta que están haciendo una previsión a 10 años y tiene que ser un proceso "progresivo" ya que "no podemos cerrar siete reactores nucleares de golpe. No hay capacidad luego de desmantelamiento de todos esos reactores". Ahora mismo en España "tenemos una situación en la que prácticamente dos tercios de la electricidad española ya vienen de las renovables, en la que hemos operado en condiciones de total seguridad y de total garantía de suministro".

¿Se podría haber evitado el apagón si las nucleares estuvieran a pleno rendimiento?

Las energías renovables estaban al 80% en el momento del apagón, pero hay tres reactores parados y otros dos a medio gas. ¿El apagón se podría haber evitado si las nucleares en ese momento estuviesen a pleno rendimiento? "Es difícil decir que hubiera pasado. Lo que está claro es que las centrales nucleares como fuente de energía gestionable ayudan a estabilizar la red en caso de alteraciones" dice Héctor. Además, añade que "la clave es contar con un mix energético diversificado que tenga renovables y energía gestionable para que tengamos capacidad de dar respuesta a estas alteraciones que puedan darse en la red".

"Red eléctrica con 24 horas de antelación autoriza ese mix, es decir, no hay ningún problema con el mix que había en este día, hemos funcionado días con mucha más energía renovable, hay países que funcionan a diario con mucha más energía renovable o que empiezan a poner protocolos operativos para que puedan funcionar con sincronicidad, pero no había ningún problema", añade Eloy respecto al apagón que vivió el país el pasado lunes.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.