Andrés pide perdón a Gabriel delante de toda la familia: “Te acusé sin tener pruebas y me equivoqué”

Antes sentarse a la mesa, Andrés ha tomado la palabra y delante de todos le ha dicho a Gabriel unas palabras que nadie se podía imaginar: “Te debo una disculpa. Te acusé sin tener pruebas y me equivoqué”.

La familia ha guardado silencio mientras él ha continuado: “Me he comportado como un miserable, faltando a mis principios y acusando a una persona inocente, algo imperdonable”.

Después de que Remedios se haya declarado culpable, Andrés creía que debía pedir perdón a su primo ¿Serán unas disculpas sinceras?

Gabriel, muy sorprendido, ha aceptado el perdón de su primo y ambos se han abrazado ante la atenta mirada de toda la familia.

Damián también ha intervenido: “Ya solo decir esto te honra”. Aunque algunos en la mesa se han mostrado aliviados como Begoña, otros no han ocultado su incomodidad. ¿Será este gesto el que zanje por fin la lucha entre primos?