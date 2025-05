El presidente de Renfe, tras el caos en los trenes: "Tenemos mucho que mejorar pero no se pueden vigilar 24 horas 15.000 kilómetros de red"

Más de 10.700 personas y 30 trenes han resultado afectados por los robos de cable de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta situación de caos ferroviario se suma a los retrasos y problemas que acumula el servicio en los últimos meses.

Espejo Público habla con el presidente de Renfe Álvaro Fernández Heredia de cómo está la situación ahora mismo. Apunta que este lunes desde las 9,30 horas el gestor de la infraestructura Adif ha dado permiso para que comiencen las circulaciones. Desde Renfe han sacado dos trenes especiales en doble composición desde Madrid destino tanto a Málaga como a Sevilla. También han comenzando las expediciones de Málaga en dirección a Madrid, y 3 de ellas ya estaban camino a Madrid . Además, informaba que el servicio de trenes AVANT con destino Toledo se ha recuperado.

Establece Fernández Heredia que el objetivo de RENFE es el de reestablecer la normalidad lo antes posible e intentar reubicar a los pasajeros tanto en plazas libres como en trenes especiales.

"Hasta que Adif no ha confirmado que la circulación no era segura no sabíamos la hora concreta a la que podían partir los trenes"

"Hasta que Adif no ha confirmado que la circulación era 100x100 segura, y esto ha sido a las 9,30 horas, tenían los trenes preparados pero no teníamos la hora concreta a la que iban a partir estos trenes". "No es normal pero en una situación tan sobrevenida se trabaja por parte de ambas empresas en recuperar el servicio lo antes posible para intentar reducir la incertidumbre que existe", añadía.

Respecto a los canales de comunicación con los afectados, señala que existen protocolos y "hay que ver la situación de cada tren". Mantiene que desde Renfe han activado los canales de información mediante el correo electrónico y SMS a quienes les han mandado sus datos personales. Mantiene que lo más prudente para los viajeros es llamar a RENFE o acercarse a la estación un poco antes de la salida del tren.

"Entiendo el cabreo pero hemos hecho todo lo que hemos podido"

El presidente de Renfe entiende el cabreo y la situación de frustración de los viajeros. "Hemos hecho todo lo que hemos podido y tenemos mucho que mejorar en este sentido". Mantiene que esta ha sido una situación de un robo de cable en las dos vías en 4 sitios diferentes de manera simultánea, lugares separados entre ellos por un kilómetro y destaca que esa no es una situación achacable a los operadores como Adif que se han visto implicados.

"No se pueden vigilar 24 horas 15.000 kilómetros de red pero habrá que poner más medios para evitarlo porque el trastorno que ocasionan estos robos a los viajeros es muy elevado", añade. Afirma además que el problema ha sido la acumulación de las dos incidencia. "Ha sido un efecto multiplicador que ha dado lugar a una noche muy difícil".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.