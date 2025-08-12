Antena 3 LogoAntena3
La fiesta que hizo Pablo López en su casa... ¡en la que acabaron varias de sus ex!

Pablo López desvela una reunión navideña donde se reencontró con varias ex parejas

Durante su visita a El Hormiguero, Pablo López rememoró una singular fiesta navideña que organizó en casa, donde reunió a familiares, amistades… ¡incluso varias exparejas, cada una con su nueva pareja!

Pablo López compartió en El Hormiguero una de sus anécdotas más sorprendentes: en una fiesta de Navidad en su hogar, invitó a su familia, numerosos amigos… ¡y también a varias de sus exparejas, quienes llegaron acompañadas por su nueva pareja!

Con gran naturalidad, añadió una reflexión entre risas: “La vida está para compartir”, refiriéndose a lo que implica organizar y gestionar un evento tan inusual como entrañable.

