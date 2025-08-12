Pablo López confiesa su incomodidad al tocar en la calle durante sus primeros días en Londres

En su visita a El Hormiguero, Pablo López revivió aquella etapa de juventud en la que amenizaba estaciones de metro en Londres. “No disfruté un carajo de tocar en la calle”, confesó, sacudido por la inseguridad y el temor a estorbar a una señora con su música.

Sin embargo, todo cambió cuando una simple sonrisa del público lo reconfortó y devolvió las ganas de continuar. Fue precisamente ese pequeño gesto el que impulsó su pasión por compartir sus canciones con los demás.