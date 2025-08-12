Publicidad
El Hormiguero
Pablo López confiesa su incomodidad al tocar en la calle durante sus primeros días en Londres
El artista malagueño narra su primera experiencia tocando en el metro de Londres: una etapa difícil marcada por la inseguridad y el miedo a incomodar al público, que se transformó gracias a una sola sonrisa alentadora.
En su visita a El Hormiguero, Pablo López revivió aquella etapa de juventud en la que amenizaba estaciones de metro en Londres. “No disfruté un carajo de tocar en la calle”, confesó, sacudido por la inseguridad y el temor a estorbar a una señora con su música.
Sin embargo, todo cambió cuando una simple sonrisa del público lo reconfortó y devolvió las ganas de continuar. Fue precisamente ese pequeño gesto el que impulsó su pasión por compartir sus canciones con los demás.