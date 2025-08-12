Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Jumilla

El Gobierno recurrirá si el Ayuntamiento de Jumilla no da marcha atrás y permite los actos religiosos en espacios deportivos

La Delegación del Gobierno en Murcia ha presentado un requerimiento para que el ayuntamiento rectifique.

Mariola Guevara

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

Mariola Guevara es la Delegada del Gobierno en Murcia y exige que el Ayuntamiento de Jumilla rectifique y permita celebrar actos religiosos en espacios deportivos como se venía haciendo hasta ahora. El gobierno ha presentado un requerimiento para que el consistorio anule ese acuerdo con el que "pretende coartar esa libertad religiosa y restringir el uso de las actividades deportivas" asegura Mariola Guevara en Espejo Público.

"Estamos dispuestos a ir más allá"

Si la alcaldesa no rectifica "están dispuestos" a ir más allá. Guevara explica que el ayuntamiento tiene un mes para responder de manera afirmativa de que revoca ese acuerdo y el proceso estaría concluido. De lo contrario, en el caso de que no responda o lo haga de manera negativa el gobierno tiene dos meses para utilizar otra vía como remitirla al juzgado de lo contencioso administrativo.

"Están infringiendo la ley"

Y están dispuestos a hacerlo siempre que los servicios jurídicos del ejecutivo y la Abogacía del Estado así lo recomienden. "Consideramos que están infringiendo la ley y tendría recorrido", dice y añade que esperan que recapaciten y "revoquen esta decisión".

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha sido tajante además con la postura que están adoptando PP y VOX. "Independientemente de que ahora vean que han metido la pata y digan que van a presentar otras alternativas, la limitación del uso supone una restricción injustificada de la libertad religiosa" dice Guevara, "el acuerdo es claro aunque lo han intentado camuflar", sentencia en Espejo Público.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antonio Camuñas, sobre la no invitación de España a la cumbre convocada por Alemania: "No se quiere que sea una especie de mirón o chivato"

Antonio Camuñas sobre la situación de España en la OTAN
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Antonio Camuñas sobre la situación de España en la OTAN

Antonio Camuñas, sobre la no invitación de España a la cumbre convocada por Alemania: "No se quiere que sea una especie de mirón o chivato"

Mariola Guevara

El Gobierno recurrirá si el Ayuntamiento de Jumilla no da marcha atrás y permite los actos religiosos en espacios deportivos

Ana

El miedo de una de las vecinas desalojadas de Tres Cantos al ver acercarse las llamas: “Vimos las llamas muy cerca de casa, no nos daba tiempo a reaccionar”

Pilar y Afra
GAZA

Rifirrafe entre Afra Blanco y Pilar Rodríguez Losantos: "Si eres incapaz de condenar a Netanyahu, no podemos"

Mohamed Ajana sobre la respuesta del Gobierno ante el veto en Jumilla
polémica jumilla

El secretario general de la Comisión Islámica de España se pronuncia ante las respuestas del veto en Jumilla: "Valoramos muy positivo esta entrada del Gobierno"

Pilar Rodríguez Losantos
INCENDIOS FORESTALES

Pilar Rodríguez Losantos, sobre la gestión de los políticos en los incendios: "Solo van a los puestos de mando para hacerse la foto"

La presidenta de OkDiario ha comentado en Espejo Público la interrupción de las vacaciones de Mañueco por los incendios: "Vino para que Óscar Puente dejara de ponerle tweets".

Isabel Moreno revela su lado más personal en Pasapalabra: “Me gustaría ser tan buena como Claudia”
Pasapalabra

Isabel Moreno revela su lado más personal en Pasapalabra: “Me gustaría ser tan buena como Claudia”

La actriz de Sueños de libertad ha compartido detalles sobre su personaje y su experiencia en el programa, donde ha debutado con entusiasmo y sentido del humor.

El Puma

El Puma habla del desapego emocional: "Es una práctica diaria"

"No me salía la voz": José Luis Rodríguez, El Puma, asegura que tuvo que reaprender a cantar

José Luis Rodríguez revela el reto más difícil de su carrera: recuperar su voz

Un error temprano de Rosa cambia el rumbo de El Rosco, ¿aprovechará Manu este tropiezo?

Un error temprano de Rosa cambia el rumbo de El Rosco, ¿aprovechará Manu este tropiezo?

Publicidad