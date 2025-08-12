Jumilla
El Gobierno recurrirá si el Ayuntamiento de Jumilla no da marcha atrás y permite los actos religiosos en espacios deportivos
La Delegación del Gobierno en Murcia ha presentado un requerimiento para que el ayuntamiento rectifique.
Mariola Guevara es la Delegada del Gobierno en Murcia y exige que el Ayuntamiento de Jumilla rectifique y permita celebrar actos religiosos en espacios deportivos como se venía haciendo hasta ahora. El gobierno ha presentado un requerimiento para que el consistorio anule ese acuerdo con el que "pretende coartar esa libertad religiosa y restringir el uso de las actividades deportivas" asegura Mariola Guevara en Espejo Público.
"Estamos dispuestos a ir más allá"
Si la alcaldesa no rectifica "están dispuestos" a ir más allá. Guevara explica que el ayuntamiento tiene un mes para responder de manera afirmativa de que revoca ese acuerdo y el proceso estaría concluido. De lo contrario, en el caso de que no responda o lo haga de manera negativa el gobierno tiene dos meses para utilizar otra vía como remitirla al juzgado de lo contencioso administrativo.
"Están infringiendo la ley"
Y están dispuestos a hacerlo siempre que los servicios jurídicos del ejecutivo y la Abogacía del Estado así lo recomienden. "Consideramos que están infringiendo la ley y tendría recorrido", dice y añade que esperan que recapaciten y "revoquen esta decisión".
La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha sido tajante además con la postura que están adoptando PP y VOX. "Independientemente de que ahora vean que han metido la pata y digan que van a presentar otras alternativas, la limitación del uso supone una restricción injustificada de la libertad religiosa" dice Guevara, "el acuerdo es claro aunque lo han intentado camuflar", sentencia en Espejo Público.
