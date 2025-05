Francisco de la Torre, alcalde de Málaga: "Han venido a EEUU para conocer el AVE, es importante que no perjudiquemos esa marca España"

Nada más entrar al plató reconoció que la noche había sido "dura" pero que "estaba bien": "Supimos en Córdoba que había problemas, en Puertollano supimos que eran las cinco o algo más. Hasta 6 horas de retraso, respecto a la hora de llegada que iba a ser las once. Hemos llegado 4:45 a Atocha y bueno nos adaptados a las circunstancias, cuando subimos que iba tardar más me dirigí hacia la cafetería, tomar algo, comprar un botellín de agua y más gente lo hizo también".

Como alcalde de Málaga recalcó la importancia de cuidar la imagen de la marca España, de la marca Andalucía y de la marca de Málaga: "Yo creo que es bueno que salga el máximo esfuerzo para tener una línea da alta velocidad en general, da Andalucía, la que ha estado frágil en cuanto a lo que podíamos llevar a una protección y seguridad, pero todas hay que protegerlas, es muy importante para la imagen de alta velocidad, para la imagen de España. Creo que tenemos una buena línea de distancia de de longitud, la primera de Europa, pero tenemos generalmente una imagen de seguridad, no solamente en temas de retraso, sino seguridad".

El motivo de la incidencia fue el robo de cable de cobre en cuatro puntos diferentes de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla. "El concepto que va muy ligado al tema de robo y luego el tema del enganche de el tren de Iryo no se yo exactamente como ha sido y se podría evitar también ese tipo de cuestiones".

¿Cómo afecta esto esta a la imagen de España de Málaga da Andalucía?

"El apagón es un tema nacional, general, esto es la línea da Andalucía, pero el tema da alta velocidad, que forma parte de la marca España en buena medida, recuerdo que Málaga nos han venido a ver de Estados Unidos para conocer a alta velocidad de española, para conocer la estación de Málaga, que es la que Renfe, Adif, suele utilizar como modelo de una estación que por cierto no costó nada a la administración pública, porque se pagó con los aprovechamientos urbanísticos del entorno de la estación del terreno que tenía allí RENFE o ADIF".

Por tanto, señala el alcalde que esa marca España no debe de perjudicarse en la medida en que estas cosas efectivamente afectan. Lo del apagón es un tema con más trascendencia todavía, porque fue toda España y también nos importa mucho saber las causas y poner remedio para que no sé repita. Igual que en este tema, saber las causas bien y poner remedio. "La cuestión es aprender de los fallos y que no se repitan", sentenciaba.

¿Hay fecha para el tren del litoral de la Costa del Sol por parte del ministro Puente?

"No sé, el ministro va este viernes a un foro que organiza Diario de Málaga, Diario Sur, y, por tanto, alguna noticia atrás de este tema. Como espero que de noticia también de la terminal del aeropuerto que necesita ampliar la terminal, no las pistas, que tiene ya todo lo que puede tener por la topografía, sino el tamaño de la terminal necesita una cierta".

¿Usted cree que verá un a Feijoó como presidente?

"Puede, puede llegar a hacerlo. Tiene condiciones para hacerlo, ha presidido Galicia durante varias ocasiones ha ganado elecciones allí, puede ganar. Pero lo que estoy planteado con independencia de quién pueda ganar, creo que es un clima de dialogo que sea quien sea la fuerza primera o quien sea la segunda, es bueno conservarlo. Es un tema que debe ser compatible el tener la percepción de la alternancia del gobierno y que exista diálogo entre las fuerzas políticas claves de un país como España".

¿Usted se ve presentándose en 2027 a la alcaldía de Málaga de nuevo 25 años después?

Cuando me preguntan estos temas siempre digo, que estoy en los temas que ahora me preocupan, como la vivienda, dedico la mayor parte de mi tiempo a ellos y de ahí debemos sumar todas las administraciones, la colaboración público privada es fundamental en este tema y seguir avanzando en una ciudad potente en cultura, potente en tecnología, turismo de calidad y una ciudad también que tenga influencia e capacidad de ayudar a los municipios del entorno y que los municipios del entorno también nos ayuden, es decir, crear una sinergia de espacio territorial más amplio que el propio municipio, esa concepción amplia me parece esencial para los que quieren ir a vivir Málaga puedan escoger Málaga o un municipio do entorno para no tensionar más el mercado de vivienda que tenemos".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.