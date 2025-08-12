Antena 3 LogoAntena3
Alfred García y Cecilia Gómez, completamente perdidos con un tema de Aqua: “No la he oído en mi vida”

A los dos invitados les ha costado sudor y lágrimas dar con este tema que se publicó en el año 1997.

Patri Bea
Alfred García nos ha presentado en el inicio del programa de hoy a su cámara analógica, que lleva acompañándolo desde que era niño e iba de campamento. El cantante le ha sacado una foto en directo a Roberto Leal y han reflexionado acerca de la importante función de estos aparatos.

Una afición que resiste al tiempo: el alegato de Alfred García a favor de las cámaras analógicas

En la prueba de La Pista, Alfred García y Cecilia Gómez han tenido que adivinar una canción de 1997, justo el año en el que nació el cantante. “Yo no sé que estaba haciendo por aquel entonces, pero esto no lo he escuchado”, ha bromeado Cecilia al escuchar los primeros segundos de la canción.

Los dos han estado bastante perdidos con las primeras pistas y, aunque podían intuir de qué grupo se trataba, estaban convencidos de que no habían escuchado ese tema. ¡Descubre el desenlace de la prueba en el vídeo de arriba!

