El Rosco | 12 de agosto

“¡Vaya arranque!”: Rosa sorprende con su seguridad y rapidez en El Rosco

La gallega ha tenido uno de sus mejores inicios en esta prueba, aunque Manu ha sabido mantener e igualar el nivel.

Patri Bea
Publicado:

Los invitados de esta semana de Pasapalabra están haciendo todo lo posible por ayudar a Manu y a Rosa a acumular segundos en su marcador y nos están regalando momentos únicos, como el de esta misma tarde de Isabel Moreno y José Lamuño en La Pista. ¡Se estaban liando con una canción de Shakira!

Isabel Moreno y José Lamuño, en shock tras descubrir su fallo en La Pista

Manu ha conseguido llegar a la prueba de El Rosco de esta tarde con 146 segundos en su marcador, mientras que su contrincante, Rosa, ha llegado con 129 segundos. Los dos han comenzado con ganas, pero la gallega ha sido la que ha acaparado el protagonismo en la primera mitad.

Rosa ha marcado once aciertos seguidos del tirón, dejando impresionado al propio Roberto Leal. Sin embargo, Manu ha sabido seguirle el ritmo y los dos nos han vuelto a regalar un Rosco de lo más igualado. ¿Quién se habrá llevado la victoria? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

