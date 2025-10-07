Susana Díaz, sobre las pérdidas de Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán por cáncer: "Sabía que se moría y seguía..."

El funeral de Guillermo Fernández Vara se celebró la tarde del lunes 7 de octubre. El padre de familia, médico forense, y expresidente socialista de la Junta de Extremadura ha sucumbido a una enfermedad que se ha alargado 2 años. A esa misa acudió el presidente del GobiernoPedro Sánchez, a diferencia del caso de Javier Lambán, expresidente de Aragón con el PSOE, fallecido el pasado mes de agosto.

Felipe González lamentaba no poder estar presente en el último adiós a Fernández Vara, al que consideraba un amigo, debido a una lesión.

"Yo lo quiero muchísimo"

Susana Díaz, actual senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, se emocionaba al recordar al que fue presidente extremeño. Hablaba de él en presente por la dificultad de asumir su pérdida, decía. Ensalzaba su trayectoria política, así como también lo hacía del aragonés. Lamentaba las dos grandes pérdidas que ha sufrido el socialismo y a su vez hacía una comparación entre los últimos días de ambos:

"Hay una diferencia. Javier Lambán sabía que se moría y seguía con sus escritos, sus tuits... La fuerza física le fallaba. Y Guillermo cuando hablabas con él, no se quería morir, él no se quería morir".

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, recordaba un episodio vivido en directo con Javier Lambán en su última entrevista en el programa, cuando comenzó a sangrarle la nariz, y Susanna se preocupó considerablemente.

