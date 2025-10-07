Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Luto político

Susana Díaz, sobre las pérdidas de Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán por cáncer: "Sabía que se moría y seguía..."

La segunda mitad de este año 2025 ha supuesto varios golpes a la política española. Primero fallecía Javier Lambán expresidente aragonés, el pasado agosto, y este domingo se apagó la vida de Guillermo Fernández Vara, expresidente extremeño. Susana Díaz se ha pronunciado sobre las ausencias de ambos socialistas.

Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Andrés Pantoja
Actualizado:
Publicado:

El funeral de Guillermo Fernández Vara se celebró la tarde del lunes 7 de octubre. El padre de familia, médico forense, y expresidente socialista de la Junta de Extremadura ha sucumbido a una enfermedad que se ha alargado 2 años. A esa misa acudió el presidente del GobiernoPedro Sánchez, a diferencia del caso de Javier Lambán, expresidente de Aragón con el PSOE, fallecido el pasado mes de agosto.

Felipe González lamentaba no poder estar presente en el último adiós a Fernández Vara, al que consideraba un amigo, debido a una lesión.

"Yo lo quiero muchísimo"

Susana Díaz, actual senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, se emocionaba al recordar al que fue presidente extremeño. Hablaba de él en presente por la dificultad de asumir su pérdida, decía. Ensalzaba su trayectoria política, así como también lo hacía del aragonés. Lamentaba las dos grandes pérdidas que ha sufrido el socialismo y a su vez hacía una comparación entre los últimos días de ambos:

"Hay una diferencia. Javier Lambán sabía que se moría y seguía con sus escritos, sus tuits... La fuerza física le fallaba. Y Guillermo cuando hablabas con él, no se quería morir, él no se quería morir".

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, recordaba un episodio vivido en directo con Javier Lambán en su última entrevista en el programa, cuando comenzó a sangrarle la nariz, y Susanna se preocupó considerablemente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva

La Justicia reabre las heridas del caso de la muerte de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva: "Pudo ser asesinado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Donar casa

La estrategia de Natalia para convertirse en propietaria: "Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa"

Críticas a la despedida del PSOE.

Jaime de los Santos: "La reacción de una gran parte del PSOE en la despedida a Lambán fue ruin y repugnante"

Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara

Susana Díaz, sobre las pérdidas de Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán por cáncer: "Sabía que se moría y seguía..."

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"
Con Trancas y Barrancas

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Jeremy Allen White
A las 21:45 horas

Esta noche, Jeremy Allen White visitará El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero
Inolvidable

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

El artista argentino ha vuelto a demostrar por qué es uno de los cantantes más queridos del panorama.

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico
Impresionante

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

El broche de oro al programa lo ha puesto el colaborador con una tecnología digna de una película de ciencia ficción

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

Publicidad