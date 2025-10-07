Antena 3 LogoAntena3
Jaime de los Santos: "La reacción de una gran parte del PSOE en la despedida a Lambán fue ruin y repugnante"

Espejo Público ha debatido sobre la posición del PSOE en el adiós a los socialistas fallecidos Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán.

Críticas a la despedida del PSOE.

Espejo Público
Espejo Público analizaba hoy la despedida de los socialistas a Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo a los 66 años tras luchar contra un cáncer de estómago. La mesa de colaboradores comparaba el tipo de despedida que había tenido el que fuera presidente de la Junta de Extremadura con la que tuvo en su día el también fallecido Javier Lambán.

En opinión del periodista Casimiro García- Abadillo, "Lambán estuvo guerrero hasta el último día y tuvo una posición muy coherente en contra de políticas que él pensaba que no encajaban con el PSOE" y eso justificaría la despedida más tibia que tuvo por parte de los socialistas. "Esa introducción de Sánchez en prácticas que no eran habituales dentro del PSOE explica la caída de militantes", añade.

"La despedida de Lambán fue menos multitudinaria porque estaba ya fuera de la política"

Susana Díaz no cree que el hecho de que Lambán fuera más crítico con el PSOE sea la causa de una despedida menos cálida por parte del partido y recuerda el caso de la muerte de Rubalcaba, que también era crítico y tuvo una gran despedida por parte de los socialistas. Cree que el motivo de la escasa afluencia en el entierro de Lambán fue la fecha, ya que eran "los últimos días de agosto". "Él estaba ya fuera de la política", matiza.

"La reacción de gran parte del PSOE fue ruin y repugnante"

El diputado del PP Jaime de los Santos pide a Susana Díaz que no se justifique con que era o no agosto y señala que "la reacción de una gran parte del PSOE" en la despedida a Lambán "es ruin y repugnante". "Ni en el Senado la mayoría de senadores le aplaudieron ni en la asamblea aragonesa después de que el presidente de todos los aragoneses dijera que le quería reconocer por todo lo que había ofrecido a esa tierra. Sus compañeros ruines se quedaron sin aplaudir y no era agosto", mantiene. Añade además que la ministra de Educación Pilar Alegría intentaba dinamitar cualquier resto de 'lambanismo' en esa federación.

"Lambán estaba significado por combatir las políticas de Sánchez"

Para la periodista Carmen Morodo "existe una decisión del PSOE de bajar la cabeza ante las órdenes que se dan en Moncloa porque Lambán estaba significado por combatir las políticas de Sánchez y decir en público lo que muchos del PSOE dicen en privado. Reconoce que cuando ha visto a Sánchez "tan sentido" en ese funeral le parece "una impostura en la que Sánchez usa ese ámbito para hacer política partidista a su favor". No entiende que dentro del partido se pueda "convivir con ese teatro".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara

Susana Díaz, sobre las pérdidas de Vara y Lambán: "Hay una diferencia: Lambán sabía que se moría y seguía..."

