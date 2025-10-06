Roque Star, un joven superdotado con el 20% de cerebro: "Nací ciego y con parálisis, el pack entero"

Con tan solo 18 años, Roque Star lleva 50 operaciones y una vida llena de batallas médicas. "Soy un chico con parálisis cerebral y disfrutando de la vida", así se define. Nació prematuro, los médicos no le daban ni una semana de vida. "Nací muerto, ciego y con parálisis cerebral, el pack entero" bromea Roque.

Roque ha desafiado a la muerte en varias ocasiones, en la operación número 28 Roque volvió a morir por segunda vez: "la vida es una lucha y yo lo puedo corroborar, fue golpe, tras golpe, tras golpe, pero siempre me levanto", nos confiesa.

Roque tiene un coeficiente intelectual de 131 que se ubica en el rango de superdotado

Pero quizá lo más llamativo es que Roque tiene solo un 20% de su cerebro, el otro 80% es como una esponja. Aun así tiene un coeficiente intelectual de 131, un valor que lo ubica dentro del rango de superdotado.

Antes de cada operación Roque tiene un ritual; entra cantando con música, "pienso que estoy en un concierto de AC/DC", nos cuenta emocionado.

La gran pasión de Roque es el rock tiene una memoria prodigiosa y es capaz de reconocer canciones de rock solo escuchando los primeros acordes. Esta gran pasión lo llevo a conocer en persona al cantante de AC/DC, Brian Johnson, una historia que el mimo define como "increíble".

"Nunca pensamos que fuera a estar vivo"

Sus grandes poyos son su abuelo Pablo y su madre María, ambos le han acompañado en todos los momentos difíciles: "Después de 50 operaciones nunca pensamos que fuera a estar vivo", nos cuenta María.

Roque tiene una filosofía de vida que se basa en la actitud positiva. "El humor es crucial", nos cuenta y a la pregunta ¿Qué es lo más importante para ti?, él lo tiene claro, "Lo más importante para mí es estar vivo, estar sano y estar bien".

