Esta noche, Jeremy Allen White visitará El Hormiguero

El aclamado actor estadounidense Jeremy Allen White llega por primera vez a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su impresionante carrera y su creciente éxito internacional. Considerado uno de los intérpretes más talentosos de su generación, White ha conquistado tanto a la crítica como al público con su carisma y su intensidad interpretativa.

Durante su visita, Jeremy compartirá detalles sobre sus próximos proyectos, anécdotas de su trayectoria y cómo vive este momento de gran reconocimiento profesional. Su paso por el programa promete ser una conversación cercana, divertida y llena de momentos sorprendentes.

Sobre él:

Nacido en Nueva York, Jeremy Allen White comenzó su carrera en la interpretación a una edad temprana, destacando rápidamente por su autenticidad y versatilidad. Su capacidad para dotar de profundidad emocional a cada papel lo ha convertido en uno de los actores más admirados del panorama actual. Con su visita a El Hormiguero, el intérprete consolida su conexión con el público español y muestra el lado más personal de una estrella en pleno auge.