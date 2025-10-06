Impresionante
El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico
El broche de oro al programa lo ha puesto el colaborador con una tecnología digna de una película de ciencia ficción
Duki ha llenado El Hormiguero de ritmo y actitud. Con su estilo inconfundible, el cantante ha repasado los momentos más importantes de su carrera y ha mostrado su lado más cercano y maduro.
Antes de despedir al artista, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a hacerle un regalo inolvidable al argentino. El equipo de ciencia ha traído al plató una tecnología impresionante capaz de crear un grafiti de manera digital.
Con una base recreando su nombre y un spray mágico, Duki ha conseguido hacer una obra artística increíble que ha terminado proyectando su último videoclip. ¡Dale a play para ver este momentazo!
