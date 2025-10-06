Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Impresionante

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

El broche de oro al programa lo ha puesto el colaborador con una tecnología digna de una película de ciencia ficción

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

Publicidad

Duki ha llenado El Hormiguero de ritmo y actitud. Con su estilo inconfundible, el cantante ha repasado los momentos más importantes de su carrera y ha mostrado su lado más cercano y maduro.

Antes de despedir al artista, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a hacerle un regalo inolvidable al argentino. El equipo de ciencia ha traído al plató una tecnología impresionante capaz de crear un grafiti de manera digital.

Con una base recreando su nombre y un spray mágico, Duki ha conseguido hacer una obra artística increíble que ha terminado proyectando su último videoclip. ¡Dale a play para ver este momentazo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo
Una pareja querida

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"
En El Hormiguero

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!
El Rosco | 6 de octubre

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!

El concursante madrileño ha conseguido superar los 21 aciertos con los que Rosa se había plantado y ha creado una gran expectación al ponerse a dos letras del premio.

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”
Mejores momentos | 6 de octubre

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

El exciclista ha preferido ahorrarse “el ridículo”, quizá pensando en lo que después le dirían sus compañeros de El Chiringuito.

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar, sobre el monumental enfado de Cayetano Martínez de Irujo el día de su boda: "Dice que fue muy incómodo"

Publicidad