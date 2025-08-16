Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Último adiós a Lambán: los políticos del PSOE resaltan su legado y el presidente aragonés lo define como "valiente y sincero"

Antes de ser incinerado en la intimidad, la familia y las personas más allegadas van a despedir al expresidente de Aragón en un acto en el tanatorio de Ejea de los Caballeros.

El expresidente de Arag&oacute;n Javier Lamb&aacute;n durante el acto de entrega del retrato de Javier Lamb&aacute;n, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Arag&oacute;n (Espa&ntilde;a).

El expresidente de Aragón Javier Lambán durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Aragón (España).

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un acto íntimo, personal y para los más cercanos. Así ha sido la despedida de Javier Lambán, expresidente de Aragón, en el tanatorio de Ejea de los Caballeros. Desde ayer por la tarde, han sido vecinos, amigos y conocidos los que se han acercado al tanatorio de Ejea para despedir al presidente e histórico líder del PSOE.

Pilar Alegría define a Lambán como un "grandísimo político"

La portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que "el respeto" a Javier Lambán está por encima de "posturas divergentes" que pudiera haber en el partido.

Asimismo, Alegría definió a Lambán como un "grandísimo político" que dedicó su vida a "mejorar la vida de los aragoneses". Ayer, la secretaria general del PSOE en Aragón visitó Ejea de los Caballeros y argumentó que para ella "reducir el legado de Javier Lambán en pocas palabras es realmente imposible"; por tanto, afirmó que ella coincidía con Lambán en "la mejora de Aragón y en la mejora de la vida de los aragoneses".

Además, recordó la trayectoria de Lambán. En primer lugar, destacando su paso por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros como concejal y alcalde y, posteriormente, como presidente de la Diputación Provincial y su liderazgo al frente de la secretaría general del PSOE aragonés.

A pesar de todo el recorrido del expresidente aragonés, Alegría hizo especial hincapié en sus ocho años como presidente de Aragón que, según ella, "él mismo definió como los mejores años".

También destacó que, a lo largo de toda su carrera, el expresidente aragonés siempre tuvo "una mirada puesta en ese aragonés rural que él siempre ha defendido" y concluyó afirmando que "los socialistas de Aragón le echaremos siempre de menos".

García Page resalta los principios de Lambán

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, también ha rendido homenaje al fallecido expresidente de Aragón.

Tal y como ha afirmado García Page, Lambán y él compartían "multitud de enfoques, objetivos, principios y valores". Asimismo, describió a Lambán como "un ejemplo" y afirmó que para él "era una persona muy cabal y honesta, lo que le llevaba a ser especialmente coherente en momentos en donde lo cómodo te llevaría a estarte callado".

De la misma manera, el dirigente castellanomanchego ha asegurado que Lambán "deja un vacío inmenso", pero no duda en que "su legado permanecerá vivo".

"Coherente, valiente y sincero": así ha definido Jorge Azcón a Javier Lambán

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha elogiado al fallecido expresidente autonómico, Javier Lambán, describiéndolo como una persona "coherente, valiente y sincera".

Tal y como afirma Azcón, Lambán dedicó toda su vida a la comunidad autónoma con una pasión infatigable. Además, asegura que "todos los que nos dedicamos al servicio público tenemos que aprender" de esa entrega y pasión con la que contaba Lambán.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, Azcón ha comentado que el expresidente Lambán "antes de todo ha sido un servidor público" porque ha servido desde el Ayuntamiento de Ejea, desde la Diputación Provincial y desde el Gobierno de Aragón.

