¿Qué manía tienen antes de subirse al escenario? Los talents de La Voz nos dan las claves antes de su Audición

La música no solo suena sobre el escenario de La Voz, también se vive detrás de las cámaras del programa. Antes de salir al escenario, los talents de la tercera noche de Audiciones, se enfrentaron a un reto contrarreloj que puso a prueba su rapidez, creatividad y sentido del humor.

El juego consistía en superar varias pruebas en pocos segundos: cantar tres canciones de alguno de los coaches en apenas cinco segundos, improvisar tres formas diferentes de decir “hola” cantando, contar tres talentos ocultos o alguna manía que hagan antes de subirse al escenario eran algunos de los retos que tenían que hace en sesenta segundos.

Algunos talents demostraron su originalidad con algunas de sus habilidades: “Me considero bueno con los perros, me hacen caso”, “Sé tocar la guitarra del revés” o “Antes de cantar, me toco mucho el pelo”. También hubo saludos creativos, coreografías improvisadas y versiones express de los éxitos de Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra.

Un reto lleno de ritmo y diversión que mostró el lado más espontáneo y natural de los concursantes de La Voz, donde la creatividad no descansa ni detrás del escenario. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!