Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

¿Qué manía tienen antes de subirse al escenario? Los talents de La Voz nos dan las claves antes de su Audición

Los talents de La Voz participaron en un divertido reto contrarreloj detrás de las cámaras. Cantar canciones de los coaches, improvisar saludos o confesar manías antes de salir al escenario… ¡todo en menos de un minuto!

Talent de La Voz

Publicidad

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

La música no solo suena sobre el escenario de La Voz, también se vive detrás de las cámaras del programa. Antes de salir al escenario, los talents de la tercera noche de Audiciones, se enfrentaron a un reto contrarreloj que puso a prueba su rapidez, creatividad y sentido del humor.

El juego consistía en superar varias pruebas en pocos segundos: cantar tres canciones de alguno de los coaches en apenas cinco segundos, improvisar tres formas diferentes de decir “hola” cantando, contar tres talentos ocultos o alguna manía que hagan antes de subirse al escenario eran algunos de los retos que tenían que hace en sesenta segundos.

Algunos talents demostraron su originalidad con algunas de sus habilidades: “Me considero bueno con los perros, me hacen caso”, “Sé tocar la guitarra del revés” o “Antes de cantar, me toco mucho el pelo”. También hubo saludos creativos, coreografías improvisadas y versiones express de los éxitos de Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra.

Un reto lleno de ritmo y diversión que mostró el lado más espontáneo y natural de los concursantes de La Voz, donde la creatividad no descansa ni detrás del escenario. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Nayo, talent de La Voz

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano

Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano

Carlos Alsina en Espejo Público.

Carlos Alsina, sobre la presunta financiación irregular en el PSOE: "No sé si es muy frecuente esto de que el asesor se haga cargo de tus gastos personales"

Ricardo, tío de secuestrado por Hamás

Ricardo, tío de uno de los secuestrados liberados por Hamás: "Está mejor porque come, pero no se puede recuperar"

Talent de La Voz
Contenido exclusivo

¿Qué manía tienen antes de subirse al escenario? Los talents de La Voz nos dan las claves antes de su Audición

Donar casa
Nos lo cuenta

La estrategia de Natalia para convertirse en propietaria: "Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa"

Críticas a la despedida del PSOE.
Debate en plató

Jaime de los Santos: "La reacción de una gran parte del PSOE en la despedida a Lambán fue ruin y repugnante"

Espejo Público ha debatido sobre la posición del PSOE en el adiós a los socialistas fallecidos Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán.

Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara
Luto político

Susana Díaz, sobre las pérdidas de Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán por cáncer: "Sabía que se moría y seguía..."

La segunda mitad de este año 2025 ha supuesto varios golpes a la política española. Primero fallecía Javier Lambán expresidente aragonés, el pasado agosto, y este domingo se apagó la vida de Guillermo Fernández Vara, expresidente extremeño. Susana Díaz se ha pronunciado sobre las ausencias de ambos socialistas.

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Jeremy Allen White

Esta noche, Jeremy Allen White visitará El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

Publicidad