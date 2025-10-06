"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

Una de las grandes novedades de esta nueva temporada de El Hormiguero ha sido la incorporación de Esperansa Grasia como colaboradora oficial. La cómica le ha cogido el gusto a sus Trucos con Grasia y ha vuelto a sorprendernos con ellos en este inicio de semana.

En el primer truco de su sección, Esperansa nos ha enseñado a cortar una sandía con hilo dental, algo que nos puede salvar si tenemos antojo y no tenemos ningún cuchillo a mano para cortarla.

La cómica también nos ha enseñado a lavar un colador de manera práctica o a colgar un cuadro en la pared colocando de manera estratégica un simple hilo.

Esperansa Grasia ha querido finalizar su sección por todo lo alto explicando cómo salir de un apuro si tienes un problema con tu coche en la carretera. y necesitas remolcarlo ¡Disfruta de sus trucos al completo dándole play al vídeo de arriba!