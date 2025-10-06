La Justicia reabre las heridas del caso de la muerte de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva: "Pudo ser asesinado"

Nuevos datos e indicios aportados han devuelto a la primera página de la actualidad este mediático caso. Han pasado 12 años desde que el cuerpo sin vida Mario Biondo fuera encontrado en su domicilio en extrañas circunstancias. Su muerte se debió a un estrangulamiento del que las causas aún siguen estando poco claras. Oficialmente se habría tratado de un suicidio.

El caso quedó archivado con el suicidio como causa de la muerte del exmarido de Raquel Sánchez Silva pero ahora la Audiencia Provincial de Justicia de Madrid considera posible que se produjera un homicidio.

"Se han aportado datos que apuntarían a la posibilidad de un asesinato", expresaba la abogada Beatriz de Vicente.

La familia de Mario siempre defendió esta tesis, rechazando que él se hubiera quitado la vida e incluso que su fallecimiento se debiera a causas accidentales derivadas de prácticas sexuales arriesgadas. La periodista Gema López destacaba que "la labor de la familia estos doce años ha sido encomiable". No han dejado de defender su postura y el recuerdo de Mario.

Una instrucción "liviana"

La sombra de la duda siempre sobrevoló la investigación y la causa legal relacionada con la muerte de Mario Biondo.

"Ese archivo libre tiene la misma eficacia que una sentencia firme, ya no se puede reabrir", explicaba la abogada, que entiende que el nuevo auto del órgano de justicia madrileño "da un tirón de orejas" al juzgado instructor por las diligencias llevadas a cabo en su día: "Hubo un montón de pruebas que no se practicaron".

"Se dirige la acusación contra una persona"

De Vicente subraya que "han pasado muchos años", pero aún así el abogado de la familia ha indicado que se han proporcionado nuevas pruebas.

"Ha hecho entender que la teoría del suicidio quedaría descartada", aseguraba Gema . Y tanto ella como Bea de Vicente destacaban que en las nuevas evidencias aportadas se apunta directamente a una persona como posible responsable de la muerte de Mario.

Por las explicaciones de Beatriz de Vicente no parece que se pueda reabrir la causa, al tener efecto el mencionado archivo libre de cosa ya juzgada, principio general del Derecho.

El periodista Miquel Valls explicaba que "la familia se reafirma en que la muerte de Mario fue homicida y probablemente con premeditación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.